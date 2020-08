El exgobernador de Santander entre 2016 y 2019, afronta en libertad un proceso penal por supuestas irregularidades en un contrato de alimentación escolar con el llamado “zar del PAE” de ese departamento.

Desapercibida pasó la elección del nuevo director de la Federación Nacional de Departamentos (Fededepartamentos). Se trata del exgobernador de Santander, Didier Tavera, quien fue elegido por los 32 gobernadores y casi que de manera unánime. El puesto quedó vacío luego de que Carlos Camargo (ficha del partido Conservador) fuera elegido la semana pasada como el nuevo defensor del Pueblo. El exmandatario regional, quien es hijo del condenado por narcotráfico Ernesto Tavera Rodríguez, llega a ese puesto con un proceso penal a cuestas.

Aunque en enero pasado Didier Tavera quedó en libertad, está a punto de iniciar un juicio por las supuestas irregularidades que se presentaron en su administración regional en contratos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en 2016. Desde el pasado 11 de diciembre el Tribunal Superior de Bogotá le había impuesto una medida de aseguramiento para impedir que suscribiera más contratos que pudieran comprometer las finanzas del departamento. No obstante, su abogado solicitó que se le quitara esta medida, pues al no ser más gobernador claramente no tenía facultades para firmar más convenios con el erario.

Lea: Día gris en la política santandereana: detención para Didier Tavera y Hugo Aguilar

El contrato que enreda al Tavera es de más de $35.767 millones y fue celebrado entre la Gobernación de Santander —a través de la Secretaría de Educación— y la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, en ese entonces propiedad del llamado Zar del PAE de Santander, Germán Trujillo Manrique, ya condenado a tres años de prisión. Con el convenio se buscaba asegurar la alimentación escolar a 124.000 estudiantes de 82 municipios de Santander. Funcionarios de su gobernación como Aníbal González, coordinador del PAE; Ana Tarazona, secretaria de Educación, y Luisa Fernanda Flórez, representante legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, empresa era la encargada de ejecutar el multimillonario contrato ya fueron condenados.

Le podría interesar: Contratista del PAE en Santander fue condenado a tres años de prisión

Una primera alerta sobre este contrato la hizo en 2016 el Comité de Transparencia por Santander. En ese momento, la organización denunció que la licitación del contrato estaría dirigida a un contratista específico. “El pliego de condiciones reunía una serie de requisitos que hacía que la participación de los oferentes en este proceso fuera demasiado baja. Por eso hubo un único oferente, porque en el cierre del pliego de condiciones estas estaban dadas para que así fuera y evitar que otras empresas pudieran participar”, dijo en ese momento María Juliana Acevedo, vocera de esta veeduría ciudadana.

Además, el Comité no solo se quedó con la denuncia y le hizo seguimiento al convenio. La veeduría denunció que la comida nunca llegó a los niños y que la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones cobró el millonario contrato. “El dinero fue desembolsado en su totalidad al contratista y las raciones alimentarias no llegaron a las escuelas y colegios del departamento”, indicó la Fiscalía en un documento que hace parte de la investigación. Asimismo, la Fiscalía encontró que el operador presentó sobrecostos en los productos que decía conseguir y registró pagos por víveres a empresas ficticias o que tenían objetos comerciales muy distintos.

En 2010, la Dijin y la Fiscalía ocuparon 98 bienes de Tavera padre, avaluados por 50 mil millones y ubicados entre nueve municipios de la costa Caribe y Santander. Este diario registró en ese momento que tras la muerte del narcotraficante la familia Tavera invirtió en estaciones de gasolina, vehículos de carga (tractocamiones y camiones) y de transporte público. Según el portal periodístico la Silla Vacía, la familia de Didier Tavera también tienen comercializadoras de cerveza, concesiones de tránsito en Santander y Bolívar.

Sobre la elección de Tavera, El Espectador supo que todos los gobernadores votaron por él, menos el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo. “¿Unanimidad? Desde la Gobernación del Magdalena no participamos en asamblea de la FND ni votamos por Didier Tavera, pues ningún candidato postulado nos representa. No engañen a los medios. FND es una organización que ni truena ni suena y olvidó la defensa a los territorios. No los apoyamos”, dijo el gobernador Caicedo. Este diario también pudo establecer que quien propuso el nombre de Tavera fue el gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, hijo de Vicente Blel Saad, condenado por parapolítica.

Para la elección de la cabeza de Fededepartamentos, entidad que en el papel articula iniciativas para los departamentos pero que es cuestionada por su inoperancia, contó con la presencia de la mayoría de los mandatarios regionales en la sede de la Gobernación de Cundinamarca. “Tavera fue el único propuesto, no hubo más nombres”, señaló una persona que estuvo el pasado 18 de agosto en la elección.

En 2014, Tavera fue capturado por primera vez. En ese momento fue señalado por la Fiscalía de los delitos de concierto para delinquir y homicidio por la muerte de un hombre a manos de los paramilitares. Dos desmovilizados de ese grupo criminal lo señalaron como determinador del crimen. Tavera posteriormente quedó en libertad y hasta donde se sabe el proceso no avanzó en la Fiscalía. Esta captura se dio luego de que renunciara a su curul para lanzarse a la gobernación de Santander con el apoyo de los condenados por parapolítica Luis Alberto Gil y Hugo Aguilar, quienes ya lo habían apoyado en su primera aspiración.