El día en el que la tecnología jugó a favor de la restitución de tierras

La prioridad era que, pese a los obstáculos impuestos por la pandemia, no se frenaran los procesos de restitución en los que cientos de campesinos y víctimas del conflicto tienen puestas sus esperanzas. La solución estuvo al alcance de un clic.

La llegada intempestiva de la pandemia puso el mundo de cabeza. Precisamente, hace un año, el país empezaba a vivir un fenómeno de salud que cambió las formas de interacción y comunicación. El autocuidado se volvió prioridad y tanto los centros urbanos como los territorios más remotos de Colombia entraron en una especie de congelamiento. En este punto, las cosa más cotidianas y también las más complejas tuvieron que ser replanteadas, repensadas y remplazadas rápidamente. Así, las empresas y entidades emprendieron una carrera por buscar soluciones y la tecnología resultó una gran aliada. Por lo menos, ese fue el caso de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

La Unidad —cuya misión es devolverles las tierras a campesinos y víctimas del conflicto que fueron expulsados y expropiados de sus territorios por la violencia que arrasó con todo a su paso, durante el conflicto armado en Colombia— se enfrentó a uno de los mayores retos: seguir trabajando e impedir que se suspendieran los trámites de restitución, pese a las restricciones que se impusieron en el territorio. El meollo del asunto radicaba en que para los funcionarios de la Unidad era indispensable estar en la zona, pues es la única forma de conseguir toda la información que requieren para sustentar las solicitudes de restitución.

Por otro lado, las personas que solicitan sus predios en restitución debían presentarse en las audiencias judiciales en las que se debatía y definía el futuro de su proceso. Pero con la pandemia, las ciudades fueron cerrando sus fronteras y los medios de transporte empezaron a quedar suspendidos uno tras otro. Y mientras el panorama se iba complicando y parecía que las actividades de restitución iban a quedar en el limbo, la tecnología se convirtió en una salida exitosa. Desde antes de la pandemia, la URT ya había implementado la demanda electrónica que, en palabras sencillas, es presentar demandas a través de una plataforma digital de manera ágil y segura.

Esta modalidad se venía aplicando en algunos territorios donde está la URT, pero ante las restricciones de “la nueva normalidad” se tuvo que agilizar en tiempo récord en las 16 territoriales de la Unidad. De esta forma, la entidad logró presentar las demandas vía electrónica a los jueces y magistrados expertos en restitución de tierras durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria. Esta alternativa, además, redujo los costos de impresión de papel, economizó el tiempo que duraba la radicación de cada proceso ante la justicia, creó un expediente electrónico, dio la posibilidad de subsanar errores y permitió una articulación en línea con la rama Judicial.

Solucionada la presentación de las demandas, había otra piedra en el zapato que, si no se resolvía, frenaría el avance de los procesos de restitución. La cuestión era la siguiente: ¿cómo hacer para que los solicitantes de tierras se presentaran en las audiencias de sus procesos? No solo se trataba de las dificultades logísticas de trasladar a una persona desde territorios lejanos y remotos, sino también de los riesgos de salud a los que se verían expuestos los solicitantes de tierras que, en buena parte, son adultos mayores. Y como un gran problema se opaca con una gran solución, a la URT se le ocurrió llevar computadores, celulares y conectividad a las casas de los solicitantes.

Según cifras de la entidad, se realizaron al menos 600 visitas de este tipo en las zonas más recónditas del país, con el único propósito de que los beneficiarios o solicitantes pudieran conectarse con los jueces y magistrados de restitución de tierras para que fueran escuchados, participaran en encuentros de líderes e hicieran parte de las mesas de trabajo que adelanta la Unidad en temas específicos como, por ejemplo, los encuentros de mujeres en los que se socializa cuáles son los derechos de las mujeres y cómo exigirlos. Según Marcela Morales, subdirectora general de la URT, esto fue clave para sacar adelante los procesos, de manera armónica con la rama Judicial.

“Esto es la prueba fehaciente de que la única forma de garantizar que los temas funcionen en una política pública que tiene diferentes ramas es el trabajo conjunto, si todos hacemos un esfuerzo adicional y nos concentramos en el resultado final; no cada uno haciendo lo que le corresponde, sino todos trabajando de manera articulada. Nosotros podíamos decir que era la Judicatura a la que le correspondía solucionar este punto y quedarnos quietos, pero no se trata de eso, porque es un trabajo conjunto y si el proceso judicial se frena, no hacemos nada”, dijo Morales, quien también resaltó que este cambio probó que es posible agilizar trámites mediante la tecnología.

Esta estrategia —que hizo posible la continuidad de un proceso clave para las víctimas del despojo forzado de tierras y el desplazamiento, que todavía sueñan y luchan con volver a sus territorios— le valió a la URT un reconocimiento nacional en el concurso de la Rendición de Cuentas 2020 “Entidades que dan ejemplo de Estado abierto y transparencia en medio de la emergencia”. En ese evento, la Unidad se alzó con el primer lugar entre las entidades del orden nacional que cumplieron los compromisos pactados con la ciudadanía, superando los obstáculos impuestos por la pandemia.