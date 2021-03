El Estado deberá pagar más de $800 mil millones al consorcio liderado por Carlos Solarte

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá estableció el monto de la liquidación de un contrato suscrito entre la ANI y la Unión Temporal de Desarrollo Vial del Valle del Cauca, en cabeza de Carlos Solarte, ¿la decisión? Una millonaria suma en favor del empresario.

Se resolvió la controversia entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Unión Temporal de Desarrollo Vial del Valle del Cauca, consorcio liderado por el empresario Carlos Solarte. Este lunes se conoció el laudo del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá que resolvió el valor de liquidación de un contrato que fue suscrito entre las partes el 9 de agosto de 2006 y que tenía como objetivo la construcción, operación y mantenimiento de la “segunda calzada del tramo Mediacanoa-Loboguerrero”, una importante vía del departamento del Valle del Cauca.

La decisión del tribunal de arbitramento no favoreció al Estado y, en cambio, lo condenó a pagarle más de $823 mil millones al consorcio por la liquidación del contrato. Esta controversia se remonta al año 2014 cuando la ANI convocó al consorcio Unión Temporal a un arbitraje relacionado con el Adicional No. 13 (llamado así porque es derivado de otro convenio -005- suscrito por las partes en 1999). El caso fue que, en esa diligencia, los árbitros definieron que se debía liquidar el contrato Adicional No. 13 y sus otrosíes. Esa determinación quedó en firme el 25 de noviembre de 2006.

Pero en el momento en el que la ANI y la Unión Temporal se sentaron a definir cuáles habían sido los costos de la obra y cuál era el valor de la liquidación del contrato, no hubo ningún tipo de conciliación. De hecho, la entidad y el consorcio tuvieron serias diferencias para liquidar el contrato por común acuerdo hasta el punto en que la Unión Temporal decidió iniciar un nuevo juicio arbitra contra la ANI, para definir el asunto. Según este consorcio, a pesar de haber ejecutado más del 80% de las actividades, obras y labores, no había recibido suma, ni compensación alguna.

Insistió la firma, que todos los gastos asociados al contrato fueron solventados por ella y que para la fecha en la que quedó anulado el contrato (25 de noviembre de 2006), no había empezado a recibir ninguna remuneración. En ese sentido, la Unión Temporal le pidió al tribunal de arbitraje que declarara que no hubo acuerdo con la ANI para la liquidación del contrato y de sus otrosíes, y que determinara la liquidación de los mismos, incluyendo todas las sumas que se invirtieron en su ejecución. Esto con el fin de que se les pagara el dinero que resultara a su favor como consecuencia de la liquidación del contrato.

La ANI, por su parte, dijo que el avance de las obras era del 78.18% y que la concesionaria sí había recibido como ingreso el recaudo del peaje de Loboguerrero, por lo cual este rubro debía ser descontado de los cálculos de la liquidación. Además, la Agencia le pidió al tribunal que declarara un saldo a su favor de más de $72 mil millones que debían ser solventados por la Unión Temporal, que también debía pagar los intereses moratorios y las costas y gastos del proceso. A juicio de la ANI, los aportes que hizo la concesionaria estuvieron destinados al pago de predios, licencias ambientales y gestión social, y eso era lo que se le debía reconocer. Sin embargo, la Unión refirió que la totalidad de las obras fueron financiadas con sus propios recursos.

Con la discusión planteada, le correspondió al tribunal de arbitraje destrabar el problema. A través de un laudo de 266 páginas, los expertos empezaron por dejar en claro que era jurídica y físicamente imposible que cada una de las partes le devolviera a la otra aquello que recibieron como prestación durante la vigencia del contrato. Ya entrando en materia, indicó que “la ANI tenía conocimiento absoluto del manejo de los recursos invertidos para la ejecución del contrato. Es decir, sabía que existían tres subcuentas cuyo uso era exclusivo para temas prediales, ambientales y sociales, y otra cuenta a partir de la cual se financiaban los demás costos del proyecto (construcción, mantenimiento, diseño, etc.)”.

