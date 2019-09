El excongresista conservador que declarará en el caso Uribe

Redacción Judicial

El excongresista por el partido Conservador Hernando Torres Barrera será el testigo número 14 que escuchará la Corte Suprema de Justicia, dentro de la investigación que le adelanta al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno, relacionado con la supuesta intención de manipular el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien lo ha relacionado con grupos paramilitares. Este miércoles, igualmente están citados Hernando Mauricio Marroquín, el reinsertado Hamilton Mosquera Hernández y el exjefe de seguridad del exmandatario, coronel Gustavo Rodríguez Hernández.

En el marco de las investigaciones del alto tribunal se encontró que Diego Cadena, abogado del expresidente, habría contactado a la exfiscal Hilda Niño Farfán para que se comprometiera a declarar en el proceso penal que cursa en contra de Santiago Uribe Vélez, hermano del senador, por su posible participación en la conformación de grupos paramilitares. Según la Corte, la idea era que Niño (capturada por corrupción) afirmara que había altos funcionarios de la Fiscalía que se confabularon para acusar a Santiago Uribe, a cambio de que fuera cambiada de centro de reclusión. Todos los involucrados han negado estos señalamientos de la Corte.

De acuerdo con el expresidente Uribe, fue el exsenador Hernando Torres Barrera quien acudió a él para decirle que su familia conocía a la exfiscal y que la funcionaria interesada en dar a conocer presuntas irregularidades alrededor del caso Santiago Uribe y el caso del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”. Ese contacto, que se dio en el recinto del Congreso de la República, se habría hecho luego que la exfuncionaria denunciara ante diversas entidades, como la Fiscalía y la Corte Suprema, el supuesto interés de personas al interior del ente investigador para vincular a los Uribe con esos grupos ilegales. En una rueda de prensa del 31 de julio de 2018, el expresidente se refirió a ello.

“El doctor Hernando Torres Barrera, un ciudadano muy distinguido de Boyacá, con una gran tradición de honestidad, él me abordó y me dijo (…) ‘expresidente, mi familia conoce a la familia de la exfiscal tal, la exfiscal quiere dar una declaración porque ella fue conocedora de lo que se manipuló en la Fiscalía contra su hermano y contra usted’. Es por eso que yo me intereso en la prueba de la exfiscal y le pido al doctor Diego Cadena que hable con ella”, señaló Uribe en esa oportunidad. Días antes, El Espectador reveló el testimonio que dio Niño ante la justicia, en el que apunta la existencia de un supuesto complot en contra del expresidente.

Según la exfiscal de Justicia y Paz, procesada por haber beneficiado judicialmente a Miguel Ángel Mejía Múnera, alias el Mellizo, en la Fiscalía había una red criminal dedicada a presionar a exparamilitares para declarar en contra de los Uribe y mencionó directamente a Carlos Fidel Villamil, exdirector nacional especializado de justicia transicional; al exmagistrado de la Corte Suprema y ahora vinculado al escandalo de corrupción conocido como el cartel de la Toga Leonidas Bustos y al fiscal delegado ante la Corte Suprema Carlos Ibán Mejía, entre otros. Niño declaró en el caso de Álvaro Uribe y ahora se espera que exsenador Hernando Torres precise detalles de este episodio.

Otro episodio que ha salido a relucir en esta investigación será también protagonista de las declaraciones de este miércoles en la Corte Suprema. Será escuchado Hamilton Mosquera Hernández, quien sería un exparamilitar. De acuerdo con el senador Uribe, un día estaba en campaña en San Francisco, Cundinamarca, cuando un hombre alto, moreno y fornido se le acercó. “Me dice: ‘ay, yo los conozco, a su familia en Medellín, yo soy reinsertado, a mí me presionaron para que declarara contra usted y contra su hermano’”, dijo Uribe en la misma rueda de prensa del 31 de julio de 2018. Según su relato, el hombre se subió a un vehículo a contarle la historia y Uribe le pidió que le contara esto a la Corte Suprema de Justicia.

“¿Qué hice yo? El mismo lunes, el mismo lunes, por intermedio del doctor Jaime Granados, se le mandó una comunicación a la Corte Suprema, le pedí también al abogado (Diego) Cadena que hablara con el señor Hamilton para que se llevara a efecto esa declaración, no sé si el señor Hamilton habrá hablado o no con la Corte. Y he tomado una decisión, por ejemplo, pregunto ¿Qué tiene eso de ilegal? ¿Qué tiene eso de ilegal?”, agregó Uribe. La Sala de Instrucción también escuchará al coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, exjefe de seguridad del expresidente, quien, según el mismo Uribe, estaba en el vehículo cuando se dio ese episodio.

