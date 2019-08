El expresidente "en nada ha violado la ley": defensa de Álvaro Uribe

Redacción Judicial

“Nosotros siempre hemos acatado los fallos judiciales estemos o no de acuerdo. El presidente (Álvaro Uribe) ha insistido, desde el comienzo, que le pidió a la Corte que le recibiera una versión libre para contar qué es lo que él ha hecho en defensa de su honor, de su nombre, de su familia. No hay ninguna llamada, ninguna comunicación en donde el presidente haya hecho o dicho algo indebido. Allá estaremos”. De esta manera, el abogado Jaime Granados respondió al llamado a indagatoria que hizo la Sala de Instrucción del expresidente y senador para el próximo 8 de octubre, quien está investigado formalmente por los delitos de fraude procesal y soborno.

Ese día, el senador Álvaro Uribe Vélez tendrá un cara a cara con los magistrados que lo investigan por una supuesta intención de manipular a los testigos que lo han señalado de tener nexos con paramilitares, especialmente, al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Sobre estos hechos, el exjefe de Estado siempre ha alegado ser inocente. Tras conocerse finalmente la fecha de la diligencia, el abogado Granados señaló que en la misma Uribe Vélez explicará por qué supuestamente no hay ningún elemento probatorio que lo relacione en este caso. "Ese día todo quedará esclarecido", dijo el abogado Granados.

Sobre el testigo Monsalve, el abogado Granados aseguró que será la Corte la encargada en evaluar su credibilidad e indicó que en contrainterrogatorio que le hizo hace al menos seis años, el exparamilitar no habría mencionado a Uribe Vélez. "Reconoció que no le consta nada. Pero resulta que han tratado de hacer ver que Monsalve dice otras cosas que por lo visto no son compatibles con la verdad. Hemos visto como él ha estado buscando a varias personas para que se le acerquen diciendo que se iba retractar. Este proceso (tiene de) base una supuesta manipulación de testigos que, en lo que tiene que ver con Uribe, no ocurrió", dijo.

En este caso reposan en el expediente interceptaciones telefónicas que fueron obtenidas luego de que el teléfono del expresidente quedara incluido por error en una interceptación ordenada en el expediente adelantado contra el excongresista Nilton Córdoba. La defensa ha controvertido estas pruebas en dos ocasiones, la Sala de Instrucción las ratificó. Granados anunció que está evaluando la posibilidad de presentar una tutela para controvertir esas decisiones, considerando que se ha vulnerado el debido proceso.

"Hemos visto como, al parecer, la Corte Suprema, tuvo en cuenta transcripciones de la Fiscalía que ha cambiado el texto del audio de la transcripción y eso no es lo único (...) Se utilizó el celular de él en una chuzada ilegal. Se ha adulterado una transcripción no en una ocasión sino en varias. No se le dio la oportunidad de escucharlo en versión libre, que es el primer mecanismo de defensa", apuntó. “Si alguien en Colombia es de posiciones claras y firmes se llama Álvaro Uribe Vélez, yo creo que todo el mundo sabe del temple que es, no le teme a nadie solamente a Dios”, agregó el abogado Granados.