“El Joe: la leyenda” que se convirtió en novela jurídica

El 26 de julio de 2011, Colombia perdió a Álvaro José el Joe Arroyo, el cartagenero que sacó la música tropical de emisoras populares y puso a todo el país a bailar al ritmo de tambores africanos. La telenovela que contaba su vida: El Joe: la leyenda —del canal RCN— tenía el rating más alto de la televisión y divertía hasta al Joe de la vida real. La novela llegó a su final en televisión en diciembre de ese mismo año, pero se trasladó a los estrados judiciales, pues RCN se enfrenta a una denuncia por “violación a los derechos morales y patrimoniales del autor”, que siete años después no se ha podido zanjar.

El periodista Mauricio Silva había escrito en 2008 una biografía del músico, titulada El centurión de la noche. Según le contó Silva a este diario, el libretista de la novela de RCN, Andrés Salgado, más sus socios, asistieron al lanzamiento del libro y “muy entusiasmados, me ofrecieron una suma para comprar los derechos”. El negocio no prosperó y, un par de años después, cuando se comenzó a transmitir la producción de RCN, el periodista se encontró con “montones de referencias” a su libro. Decidió denunciar a RCN y a Salgado por delitos contra los derechos de autor ese mismo año y, casi una década después, el proceso poco se ha movido.

(Le puede interesar: La música de Arroyo)

En 2004, Silva recorrió durante tres meses, junto al Joe, las calles de Cartagena a las que el músico cantaba. La entrevista que salió de esa conversación llevó al Joe a la portada de la revista Rolling Stone, pero el periodista sentía que había más por contar. Así nació El centurión de la noche, publicado en 2008. Según Silva, invirtió cuatro años de investigación y recurrió a “algo más de 120 personas entrevistadas”. Para él, lo que pasó con RCN fue que “no solo no compraron los derechos, sino que, saltándome, hicieron la telenovela, casi con seguridad, con una muy buena parte de mi investigación”.

El último movimiento en el proceso fue que la Fiscalía solicitó archivar la investigación porque, dice el organismo, no hay pruebas suficientes para imputarles cargos a personas relacionadas con RCN. Sin embargo, desde 2013, el fiscal del caso ordenó que un experto determinara las similitudes entre la obra de Silva y la producción de televisión. La tarea quedó a cargo del abogado Juan Carlos Monroy, quien fue jefe de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y director jurídico de Sayco Acinpro. Ese mismo año entregó su peritaje. ¿Su conclusión? Que sí existió plagio.

(Le puede interesar: Yo soy El Joe, por Gustavo Gómez)

En el concepto que allegó Monroy a la jueza del caso se lee: “Sí ha existido reproducción de elementos de la creación original de la obra El centurión de la noche’, del autor Mauricio Silva, dentro de los libretos de la telenovela El Joe, la leyenda, de lo cual se deriva una infracción a los derechos morales y patrimoniales del autor”. No obstante, en la audiencia, el fiscal del caso aseguró que no entendía cómo se llegaba a esta conclusión, pues la obra de Silva se basa en “hechos reales, no originales y, por consiguiente, no susceptibles de ser protegidos por los derechos de autor”.

Es decir, a pesar de tener una prueba que él mismo ordenó practicar, el funcionario optó por asegurar que sobre las obras de no ficción —como el periodismo— no aplica la propiedad intelectual, pues se basan en la realidad. Pero la jueza no compró esta versión. En cambio, negó la preclusión y regañó al ente investigador por sustentar su solicitud en la prueba reina del presunto delito. Este diario consultó con el fiscal sobre el manejo que le ha dado al caso y defendió, de nuevo, su posición, pero también reconoció que en la telenovela de RCN “sí hubo plagio, pero en mínima cantidad”.

(Le puede interesar: La batalla por el legado del ‘Joe’)

Según le dijo RCN Televisión a este diario, las acusaciones en su contra no son ciertas y han preferido “reservar la documentación que demuestra las fuentes de los libretos para emplearla en el momento que se considere procesalmente pertinente”. Las mencionadas pruebas con las que RCN demostraría que no existió plagio corresponderían “a más de cien horas de entrevistas realizadas por los libretistas directamente al Joe Arroyo, a sus amigos y familiares, así como el contrato suscrito con el Joe y los soportes de los pagos efectuados”, entre otros documentos.

RCN y la Fiscalía apelaron la decisión de la jueza del caso de no archivar la investigación. Este proceso fue llevado a la siguiente instancia: el Tribunal Superior de Bogotá, que debería pronunciarse, en los próximos días, sobre si existe o no mérito para que la investigación continúe. Recientemente, el canal de televisión retiró su apelación, pero al preguntarles por qué no dieron mayores explicaciones. El fiscal del caso sigue firme en su tesis de que no hay delito y Silva no cede: “¿Y como por qué voy a permitir que RCN pase por encima de mis derechos morales y patrimoniales de autor?”, se pregunta.