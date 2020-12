El libro que recoge las memorias de 11 excomandantes del Ejército

El empresario Martín Nova publicó en “Memorias militares” (Planeta, 2020) las entrevistas que les hizo a generales que comandaron el Ejército colombiano en los últimos 30 años.

“Quien gana la guerra es quien escribe la memoria histórica, y ellos nos llevan 20 años escribiendo memoria histórica”. La frase se la escuchó el empresario Martín Nova al general Juan Pablo Rodríguez Barragán en 2017. Por “ellos”, el alto oficial se refería a la exguerrilla de las Farc, y esa idea quedó resonando en la cabeza de Nova por tres años, con tanta fuerza que lo llevó a buscar al general Rodríguez y a los otros 15 hombres que en las últimas tres décadas han ocupado su mismo cargo: la comandancia del Ejército. Al final pudo sentarse a conversar con 11 de ellos, transcribió sus diálogos y los publicó en un libro de 400 páginas: Memorias militares.

“Mi objetivo no era hacer un libro de entrevistas, sino hacer uno de historia, con la entrevista como herramienta”, le dijo a este diario Nova, quien se define a sí mismo de “intereses polifacéticos”. Si bien siempre ha estado ligado al mundo empresarial, también produjo una de las películas más taquilleras del país, Colombia, magia salvaje”, y escribió un primer libro de entrevistas sobre los últimos 50 años del arte colombiano. Por eso insiste en que Memorias militares nació de una preocupación ciudadana por escuchar y entender a los hombres detrás de los uniformes. “Este es un libro independiente. Soy un vehículo”, dice.

El resultado son 11 conversaciones que van desde la toma y retoma del Palacio de Justicia, de la que habla el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales (condenado a 35 años de prisión por las desapariciones forzadas que se cometieron en ese episodio del conflicto), los falsos positivos, la Operación Orión, de las que poco o nada habían hablado antes los generales (r) Jaime Lasprilla y Mario Montoya, o los diálogos del Caguán y los de La Habana, que culminaron en el Acuerdo de Paz con las Farc, de los cuales, comenta el general (r) Jorge Enrique Mora en su entrevista: “Estoy convencido de que en algunas circunstancias el Gobierno cedió más de lo que debería ceder”.

Pero “el libro no se trata de las Farc”, le dijo Nova a El Espectador, “se trata de la historia de Colombia y de todo lo que pasó. Hablamos sobre narcoterrorismo, el M-19, otros grupos guerrilleros, paramilitares, corrupción. El libro lo que hace es tratar de encontrar los orígenes de la violencia. Es decir, si viéramos el conflicto como un tumor que hizo metástasis por todo el cuerpo, lo que me pregunto constantemente es qué fue lo que generó el tumor”. “¿Y cuáles son los factores generadores de violencia en Colombia?”, se cuestiona en su entrevista el general (r) Manuel José Bonnet. Y contesta: “Número uno, la clase política. Segundo, la guerrilla. Tercero, el narcotráfico”.

En esta conversación con Bonnet, publicada de manera póstuma -pues murió en 2018-, el general retoma las ideas que el filósofo Immanuel Kant plasmó en su ensayo La paz perpetua, del siglo XVIII, para referirse a algo que sus sucesores manifiestan de otras maneras: “Kant dice que una de las cosas que pueden acabar con un proceso de paz son artículos secretos. Y creo que este proceso de paz tuvo artículos secretos, los que apenas ahora se están descubriendo”. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ante la que comparecen algunos excomandantes, y los Espacios Territoriales (ETCR), donde se concentran los excombatientes, son de los puntos del Acuerdo que más les incomodan.

En algunos apartes, escribió Ricardo Silva Romero en el prólogo de este libro, “hay que respirar hondo y escuchar”, pues los generales hablan cómodamente de cosas que no habían develado antes. “Confesión tras confesión. Revelación tras revelación. Chiva periodística tras chiva periodística”, continúa la introducción de Silva. Así, hay dos elementos que definen a las conversaciones de Nova, según él mismo: el primero, que no pretendía ser periodista. No editó a sus entrevistados, ni les quitó las muletillas y en pocas ocasiones contrapreguntó. El segundo, que quiso entender quién hay detrás del uniforme: por qué entró al Ejército, qué música escucha, qué libros lee.

Porque el libro también hurga en los imaginarios que hay hacia los comandantes. Nova resalta tres que ve transversales en todas las entrevistas: “Primero, los generales son vistos como personajes muy lejanos de la sociedad, pero al final son personas con los que los colombianos se pueden equiparar muy fácil. Segundo, lo que llaman la soledad del soldado de más alta jerarquía, la máscara de mando, aquí se ve en la intimidad de los generales. Y hay un tercero que, si bien se dice que los militares son muy distintos y algunos no se ponen de acuerdo, encontré que, aunque hay diferencias se ve la unidad de pensamiento, la doctrina militar en su forma de pensar”.

En ese contrapunteo entre las sacadas de pecho por los triunfos personales, relatos nostálgicos y algún mea culpa, una pregunta puso a todos los excomandantes del mismo lado. “Les pregunté a los 11: ¿cómo se llama lo que ha vivido Colombia?, ¿qué es esto que hemos vivido? Porque internacionalmente se ha creado un mito, que no es cierto. La página del Nobel, por ejemplo, describe el premio a Juan Manuel Santos como un reconocimiento a sus esfuerzos por sacar al país de una ‘guerra civil’ de más de 50 años. Les pregunté a los generales por ese término y la respuesta fue: ‘jamás’. En términos de ellos aquí lo que ha habido es un conflicto, no una guerra”, explica Nova.