“El Ñoño Elías no dijo nada nuevo, solo cosas contradictorias”: defensa de Santos

Alfonso Portela, abogado del expresidente Juan Manuel Santos, habló con El Espectador sobre las recientes declaraciones del “Ñoño” Elías, en las que aseguró que él mismo le entregó $800 millones a Roberto Prieto (exgerente de campaña de Santos) para financiar la campaña de reelección, en 2014.

Esta semana, el exsenador Bernardo “Ñoño” Elías, se presentó a declarar en el juicio que avanza en contra de Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quien para la Fiscalía cometió los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falso testimonio en favor de Odebrecht, Episol (del Grupo Aval) y CCS Constructores, para que se quedaran con la adjudicación del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II. El “Ñoño” declaró esta semana durante tres días seguidos. (Lea también: De Odebrecht me dijeron que reforzarían la reelección de Santos: “Ñoño” Elías)

Entre todos los temas que tocó, uno en particular captó la atención del país. El exsenador del Partido de la U, aseguró que él mismo le entregó $800 millones provenientes de la multinacional Odebrech a Roberto Prieto, quien ejercía como gerente de la campaña de reelección del Juan Manuel Santos de 2014. Dijo, además, que Eleuberto Martorelli le aseguró que él mismo se había reunido con Santos, los jefes de campaña y Roberto Prieto, para no perder la segunda vuelta.

Para hablar sobre estos señalamientos, El Espectador se contacto con el abogado Alfonso Portela, representante legal del expresidente Juan Manuel Santos. El jurista manifestó que Elías ha incurrido en varias contradicciones durante la exposición de sus testimonios, lo que le resta credibilidad. Además, aseguró que la defensa del expresidente está tranquila y confirmó que Santos sí se reunió con directivos de Odebrech, pero en términos diferentes a los narrados por el “Ñoño”.

¿Los cogió de sorpresa la declaración del Ñoño Elías en el juicio a Luis Fernando Andrade?

Para nada. Él ya había declarado en otros escenarios judiciales y administrativos y no dijo nada nuevo. Solo dijo cosas contradictorias con lo que ha dicho ante la Corte Suprema, ante la JEP, eso es lo sorprendente. (Le puede interesar: Odebrecht: “Ñoño” Elías sigue declarando en el juicio de Luis Fernando Andrade)

¿Qué dijo de contradictorio, según ustedes?

Que conoció a Eleuberto Martorelli (quien fue director de Odebrecht para Colombia entre 2013 y 2017) en la posesión del presidente Santos. Pero en la audiencia hablaba de Martorelli en momentos anteriores a la posesión. En las mañanas dijo una cosa, en el contrainterrogatorio otra, como lo de las exministras: en la mañana dijo que eran las personas más interesadas en el otrosí del tramo Ocaña-Gamarra y en la tarde dijo que no le constaba. Casi todo su testimonio es con base en que viene sabiendo las cosas por otra persona, Martorelli y Bula, a pesar de que a este último no lo menciona.

¿Se reunió el expresidente Santos con Martorelli tal como contó el Ñoño Elías?

Con lo que respecta al Ñoño Elías, se lo dijo Martorelli. Con lo que respeta a Martorelli, en 2017 él declaró que nunca se reunió con Santos y que las únicas reuniones con Odebrecht fueron de carácter institucional. La única de la cual tengo de referencia fue una cumbre de las Américas en Panamá. (Lea también: “Nada relaciona mi gobierno con sobornos de Odebrecht”: Santos)

El Ñoño Elías también dijo que le entregó $800 millones a Roberto Prieto para la segunda vuelta de las elecciones en 2014. Eso nunca se había escuchado. ¿Qué responden sobre ese encuentro?

Según Elias, no se las entregó a Prieto sino a un señor Pico (Luis Miguel, exviceministro de Agricultura condenado por favorecer con gestiones a Odebrecht). En las declaraciones de Prieto, él nunca ha admitido haber recibido dineros para invertir en la campaña. Con tanta contradicción, con tanto problema de cronología, pues uno le resta credibilidad. Lo único que tengo yo en declaraciones es cuando mencionan al señor (Gabriel) Dumar, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía, y declaró ante el Consejo Nacional Electoral en el proceso que se archivó. Dumar dijo que la palabra campaña se la escuchó exclusivamente al señor Elías y que la plata se la entregaba solo a él, de ahí nada más.

¿Cuál podría ser la intención del Ñoño Elías para decir que entregó $800 millones a la campaña de Santos y que Martorelli se reunió con el expresidente?

No sé, No ve uno al señor Pico o al señor viceministro Gabriel García Morales, que son los que menciona el exsenador Elías, muy cercanos o siquiera mencionados en algún escenario de la campaña del expresidente Santos. Entonces uno no entiende qué sentido tiene, da demasiadas vueltas. Suena muy inverosímil esa triangulación. (Noticia relacionada: Ñoño Elías: “Soy un ser humano, quiero buscar beneficios y que se sepa la verdad”)

Como defensor del expresidente Santos, ¿ha pensado en buscar las declaraciones de los antiguos ejecutivos de Odebrecht de Brasil para esclarecer los hechos?

Nos atenemos a lo que han dicho en las instancias judiciales. Uno no puede desconocer por ejemplo que la Procuraduría tiene horas y horas de declaraciones de exfuncionarios, la Corte Suprema también. Ahí hay muchos elementos para que la defensa tenga la tranquilidad de que, efectivamente, no ocurrió lo que pretenden endilgarle a la campaña del expresidente Santos.

¿Piensan interponer algún recurso judicial contra el Ñoño Elías?

Nosotros estamos en instancia administrativa ante el Consejo Nacional Electoral. Nuestra prioridad es surtir los trámites allí. (Le puede interesar: Odebrecht: podrían rebajarle la pena al “Ñoño” Elías por colaborar con la justicia)

¿Cree que hubo alguna instrucción del fiscal general, Francisco Barbosa, para que se le preguntara al Ñoño Elías sobre este tema justo en el juicio de Andrade?

No, para nada estamos pensando que haya un redireccionamiento, sino simplemente forma parte del trámite y coincide con el juicio del doctor Andrade. En la defensa del expresidente Juan Manuel Santos hay tranquilidad.