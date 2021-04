El “Ñoño” Elías será compañero de Andrés Felipe Arias en reclusión militar

Según fuentes consultadas por El Espectador, el exsenador Bernardo Ñoño Elías será trasladado a la Escuela de Caballería del Ejército, donde el exministro Andrés Felipe Arias está recluido desde 2019. ¿La razón? Sus declaraciones contra Juan Manuel Santos.

Después de declarar durante días en el juicio contra el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, detallando una posible intrusión de dineros de Odebrecht a la campaña reeleccionista, en 2014, del expresidente Juan Manuel Santos, el excongresista Bernardo Ñoño Elías hizo maletas desde la cárcel La Picota (Bogotá) y será trasladado a la Escuela de Caballería del Ejército, ubicado en la séptima con 106 de la capital.

En contexto: De Odebrecht me dijeron que reforzarían la reelección de Santos: “Ñoño” Elías.

El Ñoño Elías, condenado a seis años y ocho meses de prisión, por su mano negra a favor de la multinacional corrupta Odebrecht -la cual pagó sobornos a cambio de quedarse con millonarios contratos de infraestructura-, será compañero de lugar de reclusión del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. La antigua ficha del expresidente Uribe, Arias, está recluido allí desde 2019, desde que Estados Unidos lo devolvió en extradición para que pague su pena de 17 años por el polémico programa de subsidios Agro Ingreso Seguro, pensado para pequeños y medianos campesinos y que terminó en manos de grandes empresarios.

Lea también: Odebrecht: “Ñoño” Elías sigue declarando en el juicio de Luis Fernando Andrade.

El traslado del Ñoño Elías a la Escuela de Caballería del Ejército es consecuencia de sus palabras durante febrero de este año, en medio del juicio contra Luis Fernando Andrade, quien está en juicio por los delitos de interés indebido y contrato sin cumplimiento de requisitos legales a favor de Odebrecht. Cuando fue el turno de Elías, interrogado por la Fiscalía, explicó que el representante de la multinacional en Colombia, Eleuberto Martorelli, estaba interesado en las elecciones presidenciales de 2014.

¿Cuál era ese interés? Según el Ñoño Elías, que Juan Manuel Santos ratificara su presidencia en 2014, pues de lo contrario, si ganaba el candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, Luis Fernando Andrade podría salir de la ANI y, así, según su relato, los negocios entre Odebrecht y los funcionarios supuestamente sobornados quedarían en las meras palabras. Para entonces, contó Elías, el contrato de adición Ocaña-Gamarra -Otrosí 6- ya estaba firmado.

“Martorelli entre la primera y segunda vuelta presidencial me dijo que no lo abandonara en el tema del Otrosí 6. Me dijo lo siguiente: ‘Yo tuve una reunión con Juan Manuel Santos, con los jefes de campaña y tuve una reunión con Roberto Prieto (gerente de la campaña reeleccionista) y vamos a reforzar para no perder la segunda vuelta’. Yo entendí en ese momento que Luis Fernando Andrade se encargó de sacar adelante el otrosí”, explicó el Ñoño Elías sobre el presunto interés de los representantes de Odebrecht en las elecciones colombianas de 2014.

Lea también: Ñoño Elías: “Soy un ser humano, quiero buscar beneficios y que se sepa la verdad”.

Las revelaciones del Ñoño duraron tres días, entre interrogatorio y contrainterrogatorio de la defensa de Andrade, desde una pequeña celda en la cárcel La Picota. Durante la audiencia, el excongresista solicitó protección para seguir declarando y ventilando nombres, medida que le será concedida. Además, el Ñoño mencionó a pesos pesados como la exministra de Transporte Cecilia Álvarez y su pareja, la también exministra Ginna Parody, de quienes dijo, habrían presionado al expresidente de la ANI para sacar adelante el Otrosí 6.

Sin embargo, la defensa de Luis Fernando Andrade, en cabeza de los abogados Héctor Escobar y Jesús Albeiro Yepes, quebraron parcialmente las revelaciones del Ñoño Elías. En audiencia del 25 de febrero pasado, los defensores arrinconaron al testigo hasta que declaró que las supuestas presiones de Álvarez y Parody son producto de un comentario de Eleuberto Martorelli. “Si eso es concreto o no es concreto, no sé”, dijo Elías. Asimismo, el excongresista aseguró que Odebrecht puso dinero para la reelección de Santos, a través de reuniones con Roberto Prieto, exgerente de campaña.

En contexto: Los alcances de la sentencia a favor de Andrés Felipe Arias.

Por su parte, el abogado Alfonso Portela, defensor del expresidente Juan Manuel Santos, aseguró el pasado 25 de febrero que su cliente sí se reunió con directivos de Odebrecht, pero nunca para tratar temas de campaña, respondió en entrevista con Blu Radio. Además, Portela dijo que tal episodio fue descartado en otros despachos judiciales: “Yo quiero llamar la atención en lo que dijo la Corte Suprema, cuando en su sentencia (contra Elías) se desestimó completamente que se tratara de involucrar la campaña. En mis palabras, eso no lo dice ahí, aparentemente el Ñoño estaba desviando la atención del entramado de Odebrecht”.