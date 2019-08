El nuevo giro judicial en el caso de Jessica Cediel por los biopolímeros

Redacción Judicial

La modelo y presentadora Jessica Cediel deberá retractarse de varios señalamientos que ha hecho en contra del médico Martín Horacio Carrillo, a quien denunció luego que le inyectara en su cuerpo biopolímeros, que le generaron afectaciones psicológicas y físicas. Aunque inicialmente fue condenado a 4 años de prisión, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió en marzo pasado, en decisión que fue criticada por la modelo quien ha reiterado que fue engañada para hacerse el procedimiento. Carrillo acudió a la tutela para defender su nombre y ganó.

Esta historia remonta hasta el 2009 cuando Cediel se operó. La idea era inyectarse ácido hialurónico en sus glúteos, pero recibió biopolímeros, por lo que fue diagnosticada con lipodistrofia. Tenía pequeños bultos de plástico y silicona por su cuerpo y tuvo que realizarse varias cirugías para reversar el daño. Cediel denunció a Carrillo en 2011 por el delito de lesiones personales. Tras la absolución del médico, la modelo hizo varios pronunciamientos en medios de comunicación señalando al médico como el “único responsable” de su padecimiento.

Por esa razón, Carrillo interpuso la tutela. Alegaba que se le estaban vulnerando sus derechos al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia. Primero, porque con las denuncias de Cediel y participaciones en programas de televisión contando los daños de los biopolímeros, recibió amenazas de muerte y se afectó su reputación. Y, segundo, por que la modelo ha insistido en que fue engañada por él para que se realizara el procedimiento, sin explicarle la gravedad y las implicaciones de hacerlo.

En julio pasado, un juez de Bogotá le dio 48 horas a Cediel para retractarse de señalar a Carrillo como el “único responsable” de las secuelas del procedimiento y que, de ahora en adelante, no emita declaraciones que no estén sustentadas en los fallos judiciales. La defensa de la modelo impugnó la decisión, pero el Tribunal Superior de Bogotá, en decisión del 23 de agosto de 2019, la confirmó. Entre los argumentos está que los dichos de Cediel en redes sociales tienen un alto impacto no solo por la difusión propia de internet sino porque se trata de una persona reconocida.

“El actor se encuentra en un estado de indefensión porque quien hace la publicación tiene una amplia disposición y control de su perfil, de los comentarios y opiniones que allí transmite, de manera que, si esas publicaciones afectan sus derechos fundamentales”, dice el fallo. Se refiere a comentarios en Instagram en los que la modelo explica de Carrillo le sugirió el procedimiento para realzar sus glúteos, calificándolo de inofensivo, con un material que sería reabsorbido en seis meses. “Tan inofensivo que casi me cuesta la vida (…) Llevo 10 años padeciendo este dolor, una enfermedad que jamás me fue advertida (…), de la cual Martín Carrillo es el único responsable”.

De acuerdo con el Tribunal, Cediel no puede hacer afirmaciones en este sentido, ya que el caso no está en firme. Pues la defensa de la modelo busca con un recurso que la Corte Suprema de Justicia revoque la absolución y condene al médico. La modelo señaló en otro comentario en Instagram que no volverá a referirse al médico Carrillo hasta que todo el proceso judicial no finalice. Al estudiar la tutela, además, el Tribunal compulsó copias para que se investigue a José Luis Kaypa, quien se desempeña como secretario del juzgado 13 municipal de Bogotá que dictó la primera condena contra el médico Carrillo.

¿La razón? Se encontraron publicaciones en redes sociales en las cuales Kaypa se califica a sí mismo como “fan número uno” de la modelo y presentadora. Opina sobre el caso, le manifiesta su apoyo, y asegura que fue el encargado de proyectar la sentencia condenatoria que dictó el despacho contra el médico. Para el Tribunal es necesario investigar si Kaypa fue imparcial en sus actuaciones como funcionario judicial. “Al parecer esa persona sí permite evidenciar un interés desproporcionado en las resultas del proceso, por admiración de la hoy demandada (…), riñe con los postulados que deben gobernar la administración de justicia”, dice la decisión.