El plan de trabajo del fiscal Gabriel Jaimes para el caso Uribe

Esta infografía muestra, fecha por fecha, cuáles fueron las órdenes de trabajo que expidió el fiscal Gabriel Jaimes, mano derecha del fiscal general Francisco Barbosa, desde que la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe quedó a su cargo.

Desde el 3 de septiembre de 2020, la Fiscalía General de la Nación tiene en su poder el expediente judicial que más ha dado de qué hablar en los últimos años: el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Ese día la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se lo remitió, luego de que Uribe renunciara al Congreso en agosto del mismo año, alegando que el alto tribunal no le ofrecía garantías ni imparcialidad para manejar su caso. (Seis principios y derechos que se le violaron al expresidente Uribe, según su defensa)

Así fue como este proceso llegó a manos del tercer fiscal con más alto rango en el ente investigador: el coordinador de delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes. El funcionario, quien ya había trabajado antes en la Fiscalía y fue hombre de confianza del exprocurador Alejandro Ordóñezen el Ministerio Público y el Consejo de Estado, pidió ante jueces una audiencia para solicitar la preclusión del caso y poder archivarlo, audiencia que se dará el próximo 6 de abril. (La primera declaración de Fabio Valencia Cossio en el proceso contra Álvaro Uribe)

Cuando el caso Uribe llegó a sus manos, él, como la defensa del expresidente, alegó que este debía empezar de ceros. Los jueces no le dieron la razón, así que a Jaimes le tocó internarse en las pesquisas. Su conclusión fue que, de los hechos en cuestión (una supuesta manipulación de testigos de parte de Uribe en 2018), algunos no eran delitos y otros, aunque lo eran, no se le pueden atribuir al expresidente.

La siguiente infografía muestra en detalle cuáles fueron todos los requerimientos que Jaimes hizo como líder de la investigación.

