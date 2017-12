El “proyecto político” al que apuntaban José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte

Redacción Judicial

Cada declaración de Luis Gustavo Moreno, testigo principal de la Fiscalía en el escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga, deja al descubierto nuevos detalles que develarían los tentáculos que tendrían los presuntos integrantes y hasta sus aspiraciones políticas en el país. En su más reciente declaración, entregada ante la Corte la Corte Suprema de Justicia el pasado 27 de noviembre, y revelada este viernes por Blu Radio, el exfiscal sostuvo que los exmagistrados Francisco Ricaurte y José Leonidas Bustos estaban interesados en proyectos políticos en el país.

“Ellos estaban en ese tema. Pacho –refiriéndose a Ricaurte– tenía intereses políticos (…) en visibilizarse en representación de partido. Y estaban en esa línea, en buscar personas que tuvieran la misma línea de pensamiento en ese escenario”, dijo el exfiscal quien, además, expresó que Bustos aspiraba a ser fiscal general, pero que no pudo porque un fallo del Consejo de Estado le “cerraba la puerta” a ese cargo. “Empiezan a reestructurarse, después hay una pelea (…) en el sentido de no estar unidos, como por lo general andaban, respecto de las aspiraciones de el proyecto político de la Fiscalía del doctor Leonidas Bustos”.

“Gerardo Torres me dice que Mauricio Lizcano es un amigo”

En la misma declaración, Moreno dijo que Leonidas Bustos le manifestó que iba a llegar otro caso y que ahí se iba a hablar de $5.000 millones. Este nuevo caso, al parecer, es uno que involucra al senador Mauricio Lizcano, quien tiene una investigación preliminar en el alto tribunal por presuntos vínculos con paramilitares. “Gerardo Torres después me dice que Lizcano es un amigo. Incluso, él mismo me refiere que ya la doctora Mabel (Parra) tenía la orden de captura y que eso no se dio”, explicó.

No obstante, en la declaración, conocida por Blu Radio, deja claro que nunca se reunió con el senador para hablar este tipo de “manejos” y que no lo conoce personalmente. Lizcano, por su parte, ya se había referido a lo descrito por Moreno y dijo que no es cierto que él haya pagado esa suma para obtener beneficios en su proceso, que su caso no está incluido en estos hechos de corrupción y que su proceso nunca ha estado engavetado en la Corte Suprema de Justicia.

Iván Cepeda habría estado detrás de proceso de Luis Alfredo Ramos

Otro de los capítulos de esta declaración en el proceso de Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, en la Corte Suprema de Justicia también por parapolítica. Moreno, en este caso, declaró que Carlos Enrique Areiza Arango lo llamó para decirle que tenía información de personas que están detrás de Ramos. “Eso queda grabado, se denuncia, se pide permiso y se le coloca en conocimiento a la Corte. Nadie va y lo entrevista”, explicó el exfiscal.

Luis Gustavo Moreno, posteriormente, dice que no recuerda qué persona, si Leonardo Pinilla –su socio– o un investigador, se reúne con Areiza Arango y graban una entrevista. Ahí, según el exfiscal, “es cuando él dice que Iván Cepeda y otras personas le han pedido que declare en contra del señor Luis Alfredo Ramos”.

Ricaurte habría evitado que capturaran a la exsenadora Liliana Rendón

Cuando el magistrado Luis Antonio Hernández, investigador de estos hechos de corrupción, le preguntó a Moreno sobre investigación por parapolítica de la exsenadora Liliana Rendón, él dice que lo que sabe es porque Ricaurte se lo había comentado. “Él me hizo el comentario que habían evitado que la capturaran. Ni yo le pregunté por qué, ni le íbamos a recibir poder a la doctora Liliana, ni yo me iba a entrevistar con ella (…). Fue un comentario que el doctor Ricaurte me hizo y en ese momento la atención estaba centrada en el proceso de Luis Alfredo Ramos”, explicó.

“Mientras esté María del Rosario ahí te van a condenar”

Otro de los procesos es el de Zulema Jattin. En este caso, Moreno explicó que Francisco Javier Ricaurte le indicó a la exparlamentaria que la iban ayudar pero que mientras esté la entonces magistrada María del Rosario González, ponente de esa investigación, “te van a condenar”. “Los actos dilatorios que se presentaron fue calculando a que ella no pudiera presentar ningún tipo de ponencia o de injerencia en la proyección de ese proceso”.

“¿Pero ella era consciente de que una ayuda de esa naturaleza podría dársele en el momento indicado?”, preguntó el magistrado Luis Antonio Hernández. “Sí señor”, contestó Moreno inmediatamente.