Empresa española pierde el pulso con la Alcaldía de Santa Marta

Edgar Jose Salas Ballesteros - Santa Marta

La historia se remonta al año 2012 cuando, en la alcaldía de Carlos Caicedo en Santa Marta, se emprendió una batalla jurídica para acabar con la concesión que le entregó el manejo de los impuestos de la ciudad a la compañía española Recaudos y Tributos R Y T, que a su vez, también tenía el control del acueducto y alcantarillado de la capital del Magdalena a través de la empresa Metroagua S.A.

En un decisivo fallo, la Corte Constitucional habilitó al Distrito para proceder a retirar de manos privadas el manejo de los recursos públicos, enviando de paso un mensaje de recobrar lo público a otros entes territoriales

La maniobra jurídica del Distrito, según los cálculos, produjo a la ciudad un ahorro de 150 mil millones de pesos, por lo que R y T reaccionó y acudió ante la Procuraduría General para que se investigara al ex alcalde, porque supuestamente había violado la ley al terminar como lo hizo dicho contrato.

Años después, en las últimas horas, se conoció que la Procuraduría General de la Nación, luego de encontrar que el procedimiento empleado por el ex mandatario se ajustó por completo a la ley, concluyó que no incurrió en ninguna falta disciplinaria y en consecuencia ordenó la terminación definitiva de la investigación.

“Confirmo lo que he dicho una y otra vez: logramos el rescate de lo público y quien ganó fue Santa Marta y todos los que en ella habitamos. Hoy me absuelve la Procuraduría al concluir que no obré mal, pues lo que hice fue acabar con esa concesión que durante varios años desangró las finanzas del Distrito y claro, quienes perdieron ese negocio jugoso creyeron que con esta investigación me sacarían del camino. No, Carlos Eduardo Caicedo, seguirá dando las luchas que sean necesarias para proteger el interés general y defender el patrimonio público. Reconozco el compromiso, la imparcialidad y el rigor del Señor Procurador General y de todos sus delegados”. ha dicho Carlos Caicedo quien también se siente ganador