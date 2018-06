En 14 años se entregaron $57 billones a parlamentarios por cupos indicativos: Contraloría

Redacción Judicial

Aunque la Contraloría no aseguró quiénes habrían sido los receptores de estos dineros, indicó que en los próximos días podrían abrir investigaciones por estos hechos.

El contralor general, Edgardo Maya Villazón, manifestó que en los últimos 14 años se han entregado $57 billones a congresistas, tras un estudio realizado por la Contraloría a los llamados cupos indicativos. En promedio, explicó el contralor, se entregaron $4 billones a parlamentarios para que estos, a su vez, los distribuyeran en sus respectivas regiones. Aunque no informó quiénes habrían sido los receptores de estos dineros, indicó que en los próximos días podrían abrirse investigaciones por estos hechos.

Durante su intervención en un panel realizado este jueves en la Universidad Javeriana, el contralor general igualmente afirmó que interpondría una acción de inconstitucionalidad contra uno de los artículos de la ley de infraestructura para evitar que el Estado, en su criterio, termine pagando a empresas como Odebrecht los sobornos que se produjeron en ese escándalo de corrupción. (Le podría interesar: Corte Suprema de Justicia abre indagación preliminar a todo el Congreso)

Maya Villazón sostuvo que ese artículo ampara las nulidades por causas ilícitas y puede llevar a que el Estado, en consecuencia, reconozca los gastos en sobornos o pagos indebidos. El artículo fue calificado por el contralor como “un sacrilegio de la mayor indignidad” y aseguró que antes de iniciar el trámite del proyecto, le había advertido por escrito su discrepancia ante la Cámara de Representantes.

“En el caso de Odebrecht, el Estado colombiano tiene que pagarle el soborno que cobró al contratista. Eso sale de las arcas del Estado y eso no es posible”, indicó el contralor, quien, además, agregó que la acción de inconstitucionalidad será presentada ante la Corte Constitucional en el caso de que, al término de esta legislatura, no se reforme dicho artículo. “Estamos esperando. El Gobierno está pendiente de presentar un proyecto a ver qué sucede. En el evento en que no haya corrección, tenemos lista la demanda para presentarla”, finalizó Maya Villazón. (Le sugerimos: La eterna "mermelada" de la política colombiana)