“En la Fiscalía hay un candado de impunidad para Uribe”: exfiscal Montealegre

El exfiscal Eduardo Montealegre habló sobre las acusaciones que Hilda Niño ha hecho en su contra y sobre cómo la Fiscalía habría ignorado las denuncias que él ha interpuesto contra la exfiscal, “para favorecer a Uribe”.

El exfiscal general Eduardo Montealegre, quien desde septiembre de 2020 pidió ser reconocido como víctima en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude procesal, habló con El Espectador sobre la presunta omisión de la Fiscalía para investigar a la exfiscal Hilda Niño, quien en reiteradas ocasiones ha declarado en su contra. Según funcionaria, quien se encuentra condenada por beneficiar a narcotraficantes a cambio de dádivas, durante la administración de Montealegre se gestó un complot en la Fiscalía para buscar exparamilitares que declararan en contra de Santiago y Álvaro Uribe. (Lea también: Jueza que decidirá sobre preclusión en el caso Uribe denuncia amenazas)

Desde que Niño presentó su testimonio, el cual ha reiterado ante diferentes autoridades y ante la opinión pública, Montealegre ha negado tajantemente que esto haya ocurrido. “Nunca impartí órdenes ilegales, para conseguir falsos testigos; al contrario: fui yo, quien denunció públicamente la existencia de un cartel de falsos testigos, y conformé un grupo elite para combatirlos. Implementé el modelo de investigación en contexto, que implicaba hacer análisis de conjunto y compartir información desde todas las unidades y direcciones”, aseguró el exfiscal.

Y es que en la Fiscalía de Montealegre se reactivó la investigación contra Santiago Uribe por su presunta participación en el grupo paramilitar denominado “Los 12 Apóstoles”, situación que agudizó la discordia entre el expresidente y el exfiscal que data desde el inició del Proceso de Paz con las extintas Farc. Sobre el supuesto interés en el caso de Santiago Uribe, Montealegre le explicó a este diario que “la prueba contra el caballista Santiago Uribe y la reapertura de su proceso estaba consolidada hacía muchos años, antes de ser fiscal, y fue la que sirvió de estructura básica de la detención y acusación”. (Noticia relacionada: La historia de la pelea entre Álvaro Uribe y el exfiscal Montealegre)

Volviendo a la exfiscal Hilda Niño, Montealegre recordó que el testimonio de esta exfuncionaria fue desechado por la Corte Suprema de Justicia y por el mismo Néstor Humberto Martínez, “enemigo mío”, dijo. Además, la calificó de ser una “delincuente vinculada al narcotráfico” que declara “mentiras” en su contra para buscar beneficios. “Ella forma parte, del mismo modus operandi que caracteriza las defensas de Uribe: conseguir delincuentes, a quienes no les importa nada, para que engañen a la justicia en busca de beneficios. Ella quería que, Uribe en el poder, le facilitara y le buscara privilegios. O, porque cree que interactuaba con Cadena”, reiteró el exfiscal.

Agregó Montealegre que nada de lo que ha dicho Niño ha sido corroborado y aseguró que nunca habrá evidencia de sus declaraciones porque “lo que dice es falso”. Para el exfiscal lo que está ocurriendo en el caso y lo que declara Hilda Niño es “el mundo al revés”. “Descubrí sus crímenes, y ahora se convierte en mi ‘juez’. Triste paradoja”, manifestó el fiscal quien, además, afirmó que ha interpuesto dos denuncias en contra de la exfiscal, una desde hace dos años cuando declaró la primera vez y la segunda, mucho más reciente interpuesta el pasado 1 de marzo luego de que Niño reiterara su versión ante la Fiscalía. (Le puede interesar: Cepeda le ganó tutela a la Fiscalía con la que pedía la entrega de testimonios del caso Uribe)

Montealegre recordó que “la investigación contra Hilda Niño por la que hoy está presa, la iniciamos (José Fernando) Perdomo y yo. Recibimos un informe e inmediatamente pusimos un grupo de inteligencia, altamente calificado, apoyado por agencias extranjeras para combatir la corrupción interna en la Fiscalía”. Y si bien esta investigación contra la exfiscal avanzó y terminó en una condena que actualmente tiene a Niño privada de la libertad, Montealegre cree que las dos denuncias que ha interpuesto contra la exfiscal no tendrán el mismo desenlace.

“La fiscalía de Barbosa dejará los delitos cometidos por Niño y que yo denuncié -falso testimonio y fraude procesal- para favorecer a Uribe. No van a investigar, porque se les cae la estantería. He pedido, en múltiples ocasiones a la Fiscalía que actúen para imputar a Niño y no quieren actuar. Candado de impunidad para Uribe”, reiteró Eduardo Montealegre. (Lea también: Caso Uribe: “Caliche” admite que mintió al congresista Prada y al testigo Monsalve)

Hilda Niño ante la Fiscalía

La declaración más reciente de la exfiscal Hilda Niño fue la que rindió ante la Fiscalía, luego de que el fiscal Gabriel Jaimes, quien lleva el caso del expresidente, se interesara por escuchar su versión una vez más y pese a que la Corte Suprema de Justicia hubiese desestimado su testimonio. Así, el 17 de febrero la exfuncionaria se presentó a la diligencia y durante 1 hora y 34 minutos, se despachó contra tres exfiscales generales: Viviane Morales, Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez. (Lea más detalles: Al hablar del caso Uribe, Hilda Niño arremetió contra tres exfiscales generales)

La declaración que fue conocida y revelada por El Espectador y Blu Radio, indica que sobre Morales y Montealegre, Hilda Niño aseguró que le hicieron propuestas indebidas para buscar que, supuestamente, exparamilitares hablaran contra altísimos funcionarios como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, quien lleva años prófugo de la justicia por la supuesta desmovilización falsa de un grupo paramilitar en 2006. Sobre Martínez, dijo que engavetó información que ella entregó y que beneficiaba al expresidente Uribe. Por esta declaración, Néstor Humberto Martínez dijo que denunciará a la exfiscal Niño.