No le impusieron medida de aseguramiento

En libertad abogado que amenazó al caricaturista Matador

Redacción Judicial

La jueza 26 con control de garantías sostuvo que no era necesario enviar a prisión a Ariel Ortega ya que no presentaba antecedentes penales.

Luego de que las autoridades capturaran en Cali el pasado viernes 20 de abril a Ariel Ortega, el hombre que amenazó de muerte al caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, una jueza de control de garantías decidió ni imponerle medida de aseguramiento y dejarlo en libertad. La decisión se tomó luego de seis horas que duraron las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario.

A Ariel Ortega le imputaron cargos por los delitos de amenaza simple, amenaza agravada, instigación para delinquir y ocultamiento de pruebas. Los hechos ocurrieron a principios de abril cuando militantes del Centro Democrático inundaron con insultos las cuentas de Matador por cuenta de una caricatura en la que dibujo al candidato Iván Duque como un cerdo.

En medio del cruce de mensajes, el caricaturista escribió: “Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada...tengo un lápiz y mi cerebro.A la gente que me sigue, un abrazote”.

Fue la respuesta a un mensaje que escribió Ariel Ortega en el que decía: “Matador es un canalla, qué falta nos hace Castaño para callarlo”. No era la primera que el abogado escribía tweets haciendo alusión a figuras del paramilitarismo, pues meses atrás le había enviado un trino contra Daniel Samper en el que aseguraba: “Bobo mal nacido vive insultando y cuando le dicen la verdad en esa jeta llora como una nena, q falta hacen las AUC para callar a este sapo”.

La explicación que dio Ortega en un principio es que en su trino contra Matador no estaba haciendo alusión al jefe paramilitar Carlos Castaño sino a un profesor suyo de que se llamaba Felipe García. Además, aceptó que cometió un error y manifestó su deseo de disculparse con Matador.

Sin embargo, las autoridades prendieron las alarmas, al punto que el procurador general, Fernando Carrillo, le envió una carta al director de la Unida Nacional de Protección (UPN), Diego Fernando Mora, solicitando medidas de protección urgentes para proteger la vida de González y la de su familia.

La Fiscalía fue de las primeras en rechazar las amenazas y el propio fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que la investigación era una prioridad. Eso quedó demostrado este viernes con la captura de Ortega, a quien la jueza 26 de control de garantías lo dejó en libertad porque no tenía antecedentes.

La jueza, sin embargo, le ordenó a Ariel Ortega no seguir realizando comentarios ofensivos como los que le hizo a Matador, Daniel Samper, Juan Manuel Santos y María Antonia García de la Torre. Asimismo, estableció que Ortega no puede salir del país mientas el proceso continúa y le prohibió comunicarse con las víctimas del caso.