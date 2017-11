En libertad se defenderán cirujanos plásticos señalados de titulaciones falsas

Redacción Judicial

A pesar de que las conductas desplegadas por los galenos son “graves”, la jueza 76 de garantías consideró que no se cumplen los requisitos para que los galenos sean enviados a la cárcel. “La culpabilidad de ellos o no deberá demostrarse en el juicio”, dijo.

La jueza 76 de garantías se abstuvo de enviar a la cárcel a seis cirujanos plásticos investigados por presuntas irregularidades en la convalidación de títulos o estudios en Brasil. Es decir que Francisco José Sales Puccini, Carlos Sales Puccini, Jorge Nempeque Domínguez, Ronald Ricardo Ramos, Juan Pablo Robles y Óscar Javier Sandoval podrán afrontar el juicio en libertad.

En la audiencia, que se desarrolla a esta hora en los juzgados de Paloquemao, la jueza manifestó que al estudiar los argumentos de organismo investigativo, la defensa y la Procuraduría, encontró que las conductas de los cirujanos son graves porque en un proceso de convalidación de los títulos, al parecer, “pretendían ejercer la cirugía plástica, reconstructiva y estética con un curso que no tenía las connotaciones para ser razonablemente equivalente en Colombia ”.

También agregó que los médicos cuentan con prestigio profesional que evidencian un conocimiento importante en el área de la salud en que ellos se desempeñan, pero consideró que el hecho de que estén involucrados en el presunto delito de fraude procesal, “es un indicador de una modalidad sumamente grave para este estrado judicial". (Le podría interesar: Suspenden temporalmente títulos obtenidos de seis cirujanos plásticos colombianos)

No obstante, al estudiar los argumentos del organismo investigativo, la jueza precisó que no se cumplió los requerimientos para considerar que los galenos representan un peligro para la comunidad y una posible obstrucción a la justicia. Agregó que los médicos han asistido a todas las diligencias en las que han sido citados y que, sobre ellos, prevalece la presunción de inocencia. “La culpabilidad de ellos o no, deberá demostrarse en el juicio”, dijo.

Además de la supuesta titulación falsa, los galenos tienen varias denuncias en la que se asegura malas prácticas médicas que dejaron secuelas físicas. Por eso, entre los delitos que la Fiscalía imputó está fraude procesal, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.

Según la Fiscalía, el Ministerio de Educación Nacional resultó engañado porque convalidaba especialidades practicadas supuestamente por médicos de manera presencial –y con un término de cuatro años– de acuerdo con los certificados que presentaban en su momento. (Lea: Un testigo clave contra los cirujanos)

“Los medios acudieron a los medios no formales con el fin de obtener el título de manera irregular en Brasil. Dice que los inconvenientes se registraron en el momento en que los procesados debían iniciar las prácticas en entidades asistenciales en Brasil”, agregó en su momento en ente investigativo. Frente a esta decisión, tanto el Ministerio Publico como la Fiscalía apelaron la decisión.