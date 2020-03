En tiempos de cuarentena por COVID-19, Policía agiliza tiempo de respuesta de los cuadrantes

Redacción Judicial

Van ya más de 4.000 comparendos, por violar esta cuarentena. ¿Cuáles son las excusas más comunes que la gente da para estar en la calle?

Nos hemos encontrado de todo. Hay gente que desconoce el decreto, personas que creen que tienen la excepción, personas que simplemente abusan de la excepción. Básicamente, esas son las más grandes; pero, en general, los que han sido objeto del motivo de comparendo es porque lo están violando expresamente, con conocimiento. (Colombia adquiere 1.510 ventiladores mecánicos para atender emergencia por COVID-19)

Entonces, ¿cree que la gente sí se ha concientizado?

Esos comparendos corresponden como al 0,001 % de la población colombiana, más o menos. Hay varias cosas. Estamos siendo muy pedagógicos y segundo, sí hay un cumplimiento de los habitantes del país hasta el momento a la orden de aislamiento. En muchos casos, cuando los policías están en los barrios y ven a alguien, le dicen: “¡Hombre! Devuélvase a su casa, por favor”. Estamos siendo muy estrictos con todo, pero también queremos concientizar.

El director de la Policía, general Óscar Atehortúa, dijo que ha habido saboteos a los transportadores de carga. ¿Qué están haciendo para garantizar ese transporte?

Realmente son mínimos frente a la cantidad de vehículos que se han movilizado. Es mínima la afectación también gracias a las caravanas de la Policía, al acompañamiento que estamos haciendo con el Ejército. En algunos sectores de la ruta a la Costa y en poblaciones entre el Magdalena Medio y la Costa Caribe intentaron violentar un par de vehículos. No pasó a mayores, afortunadamente. Han sido unos ocho hechos que se han presentado desde el viernes pasado. (Los discursos de odio en redes contra China aumentan en pleno avance del coronavirus)

También se han encendido las alarmas por los delitos informáticos.

Tenemos un trabajo de 24 horas en el centro de ciberseguridad de la Dijín a través del CAI virtual. Estamos, con analistas y con las herramientas de vigilancia y de seguimiento que tiene el C4 de la Policía, identificando todas las noticias relacionadas con el COVID-19 y Colombia. De manera automática nos da unos perfiles que comienzan a ser revisados y ahí nos damos cuenta si es verdad o no es verdad. Hemos identificado citaciones, noticias sobre saqueos, sobre vacunas y, de inmediato el centro, la traslada como “fake news” y le pide a la plataforma de red social que la retire. Desafortunadamente, antes de que suceda eso, de alguna manera la han alcanzado a ver ciudadanos y causa daño. Por eso, la recomendación es: entren a las páginas oficiales. Estamos identificando también las IPs para individualizar a las personas e iniciar la judicialización que corresponda.

La Fiscalía ya reportó un descenso importante en hurto y homicidios, ¿qué información tiene la Policía?

El 16 de marzo que comenzaron los primeros toques de queda en el país, para nuestro análisis es el día cero. En esta semana, del 16 al 24 de marzo, hubo 46,1 % menos de homicidios. Es decir, 167 homicidios menos en el país comparando la misma semana de 2019. En lesiones personales tenemos menos 74 %. El hurto a personas, menos 67 %, hurto a comercio menos 80 %, a automotores menos 62 %, a motocicletas menos 71 %, a residencias menos 76 %, a celulares menos 63 %, a bicicletas menos 53 %, abigeato, o hurto de ganado menos 94 %, feminicidios menos 78 %. Delitos informáticos, como lo dijo la Fiscalía tenemos menos 21 %, estafa menos 62 %, amenazas menos 84 %, delitos sexuales menos 78 % y extorsión menos 72 %.

¿Cree que otro tipo de delitos se van a disparar?

Estamos muy pendientes de la violencia intrafamiliar. La primera semana también hay un descenso, pero tenemos un equipo de la Dijín, del Observatorio del Delito, haciendo mediciones con mucha focalización sobre el consumo de bebidas embriagantes adentro de los hogares, para cruzarlo con violencia intrafamiliar, porque es una meta del Gobierno monitorear esto para que se tomen las medidas y se proteja a la familia, a la mujer, a los menores en esta época de aislamiento. (OMS alerta a las personas para que no usen tratamientos no avalados contra el COVID-19)

El microtráfico, por ejemplo, ¿cómo podría cambiar en la cuarentena?

Esto lo podemos medir de una forma importante. Han disminuido las capturas de personas, precisamente por el aislamiento, porque todos estos delitos obedecían a hurtos de manera material y a trafico local de estupefacientes. Las capturas han disminuido, lo cual indica que, hasta el momento, en los días que llevamos, de manera física el microtráfico no se esta realizando, o no lo hemos detectado aún.

La gente teme salir a mercar o a hacer vueltas de banco sola. ¿Qué está haciendo la Policía al respecto?

Tenemos varias cosas. Lo primero, siguen vigentes los acompañamientos para cualquier ciudadano que lo requiera cuando retire dinero. Es decir, que si alguien necesita un acompañamiento de la Policía en un banco estamos dispuestos. Dos, se han generado cuadrantes motorizados con reacciones específicas, aumentando el patrullaje de grandes superficies, sobre todo de supermercados o tiendas de abarrotes. Aquí requerimos también que la gente nos ayude, que el ciudadano que está viendo algo desde su casa denuncie y la Policía llegará más rápido que de costumbre. Si los tiempos de respuesta estaban de tres a cinco minutos, ahora estamos gastando entre un minuto treinta y dos minutos.

¿Qué tan frecuente ha ocurrido que la gente coja a pedradas las viviendas donde están personas contagiadas con COVID-19?

Se ha presentado muy pocos casos de esos. Realmente las cifras del país han sido cinco hechos de xenofobia y de apedreamiento a alguna casa de una persona aislada. Quisiéramos que no fuera ninguno y por eso llamamos a la tolerancia, a la comprensión, al respeto de las personas primero que todo. Y precisamente hace parte de este trabajo de reacción nuestra para evitar que esto suceda. Han sido mínimo los casos, han sido mínimo los casos también en donde se ha llegado a la violencia. Hemos tenido algunos en donde la Policía ha tenido que llegar a mediar por, desafortunadamente, la intolerancia de algunos ciudadanos que fueron groseros con personas que no estaban ni contaminadas ni en aislamiento, pero por el voz a voz en redes sociales se produjeron esos maltratos. Logramos llegar rápidamente para que no sucediera nada.

¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la militarización de las ciudades?

No, hasta el momento lo que tenemos es un apoyo, un trabajo coordinado plenamente con las Fuerzas Militares. Pero el comportamiento de los colombianos, como muestran estas cifras, ha sido bueno, ha sido positivo y seguimos trabajando de esta manera.

* “Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus".

* Apóyanos con tu suscripción