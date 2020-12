En vivo: la esperada audiencia de la ANLA sobre aspersión aérea con glifosato

Este 19 de diciembre, desde las 8 a.m., están citadas múltiples organizaciones campesinas para discutir un tema absolutamente esencial: si se aprueban o no los cambios del Plan de Manejo Ambiental de la Policía, lo que llevaría al regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato en el país.

Este año, si hubo un tema de Gobierno que se viera afectado por el transcurso de la pandemia de COVID-19 sin tener que ver directamente con ella, ese fue el de la aspersión aérea con glifosato. Acatando las órdenes de la Corte Constitucional, que en 2017 suspendió el uso de este químico como medida cautelar por asuntos de salud pública, principalmente, la administración Duque alistó todo para poder modificar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Policía y, así, poder demostrar que podía retomar las fumigaciones con glifosato. El cambio de ese PMA debe aprobarlo la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) y, para ello, esa entidad debía programar una audiencia pública. (El glifosato afecta la salud reproductiva)

El trámite para realizar esa audiencia comenzó el 30 de diciembre de 2019, dos meses y una semana antes de que el primer caso del nuevo coronavirus se registrara en Colombia. En tan solo cuestión de días, el presidente Duque decretaba cuarentena nacional y múltiples planes a lo largo y ancho del país, incluida la mentada audiencia, quedaron en veremos. Entonces, la ANLA propuso que el evento se hiciera como se empezaba a hacer todo en ese momento: de manera virtual. En abril de este año, organizaciones como Dejusticia, Elementa, Consultoría en Derechos, Corporación Acción Técnica Social y Corporación Viso Mutop le enviaron una cara a la ANLA pidiéndole desistir de la iniciativa. (El glifosato tiene probabilidades elevadas de ser cancerígeno: investigadores del Externado)

Ellos, en representación de miles de campesinos que saben que sus cultivos se verán afectados si se retoma la aspersión aérea con glifosato -cultivos de pan coger también, no solo los de uso ilícito-, pidieron que no hubiera audiencia virtual hasta que terminara el aislamiento obligatorio. La ANLA no cedió, por lo que las agremiaciones recurrieron a la justicia. Por un instante, ganaron. En mayo, el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto determinó que, vía virtual, era “claro que no se podría asegurar que la población interesada y potencialmente afectada en el tema en torno al cual se desarrollaría la audiencia pública ambiental que fuese convocada, puedan ejercer su derecho a la participación”.

En julio, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la decisión y les dio la razón a las comunidades que entutelaron la audiencia. La diligencia se suspendió hasta que se garantizara la posibilidad de que los interesados o afectados participaran en ella. El fallo decía: “[Se deben garantizar los] derechos fundamentales al debido proceso, a la consulta previa, a la participación y acceso a la información de los nombrados demandantes, los cuales son objeto de amenaza y vulneración, en el desarrollo del procedimiento ambiental para la modificación del Plan de Manejo Ambiental para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida glifosato (PECIG)”. (Así es el decreto con el que Gobierno busca retomar la aspersión aérea con glifosato)

Estos son todos los antecedentes de lo que está ocurriendo hoy, pues, finalmente, la ANLA programó la audiencia virtual asegurándole a la justicia que había cumplido con lo exigido: garantizar la participación de las comunidades campesinas que, desde ayer, están movilizándose en puntos como Villagarzón y otros municipios de Putumayo, uno de los departamentos con mayor presencia de cultivos de uso ilícito. Las organizaciones demandantes tienen múltiples preocupaciones con respecto al retorno del glifosato, entre ellas, que se incumpla lo prometido en el punto de lucha contra el narcotráfico que se incluyó en el Acuerdo de Paz con las Farc.

Dejusticia, además, ha dicho: “El Plan de Manejo Ambiental (PMA) está supeditado a los requisitos jurisprudenciales por la Sentencia T-236 de 2017 [de la Corte Constitucional] de que se evalúen los efectos del programa como un todo, y no solo el herbicida utilizado; que exista participación genuina de la comunidad, que las personas afectadas puedan incidir de manera real en las decisiones que se adopten; que las investigaciones en las que se base tengan garantías de rigor, calidad e imparcialidad; y que se base en evidencia objetiva y concluyente, y no en hipótesis, conjeturas, o en una sola investigación que establezca o descarte un peligro de daño”.

La audiencia en vivo

Edilberto Peñaranda, asesor Anla

El primero en intervenir y darle la bienvenida al evento fue el asesor de la Anla quien expresó que, como autoridad amiental, respondiendo a la solicitud del procurador delegado en lo ambiental y agrario y cuatro organizaciones, “consideramos citar a la celebración de la audiencia pública por lo cual se llevaron a cabo más de 27 reuniones informativas a lo largo del país en circunstancias no presenciales. Se hizo un gran esfuerzo para darle participación al mayor número posible de ciudadanos y autoridades para que expresaran lo relacionado con este tema que es la modificación del plan de manejo ambiental del Progrma de Erradicación de Cultivos Ilícitos con glifosato”.

Explicó que este es un mecanismo de participación en el que se brinda la oportunidad a las autoridades, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía para que opinen, presenten información relacionada con la actividad que se pretende desarrollar por parte de la Policía. “Esperamos que todos los ciudadanos que están presentes en diferentes espacios participen de esta audiencia pública ambiental para lo cual se inscribieron previamente. Pero dada la circunstancia, a todas las personas que no se pudieron inscribir, les vamos a dar la posibilidad de que intervengan una vez hayamos agotado a las autoridades que por derecho propio pueden participar”.

Mayor general Julio Cesar González Bedoya, comandante de la región 2 de la Policía (Huila, Caquetá, Putumayo y Tolima). La Policía es la solicitante del trámite de modificación del plan de manejo ambiental para la aspersión aérea con glifosato.

El oficial recurrió a un video en el cual se explicó en detalle las características del plan de manejo ambiental. En el recurso audiovisual se indica que actualmente el proyecto se encuentra en la fase de audiencias públicas ambientales y que previamente se diseñó el estudio, se hizo una socialización a las autoridades regionales en las capitales de los departamentos, se hizo reuniones informativas con participación amplia de la comunidad y con gran difusión teniendo en cuenta que hay comunidades en territorios alejados. En otras palabras, se efectuó la socialización de la forma más vinculante posible.

Otro punto clave que se explicó en el video es la forma en la cual se planea la aspersión. “Se identifican las áreas cultivadas gracias a la tecnología con imágenes satelitales, se identifica qué tan grandes son los cultivos, si son productivos o no, se hace una extracción de las áreas, la información se carga el sistema de los aviones y la aeronave va sensando el área para que sea lo más puntual posible. Vamos a ir a áreas que ya están deterioradas por eso queremos que la tarea no vaya afectar más. Esto es con base en tecnología y en los grandes cultivos se hace la aspersión aérea. Es como en los cultivos lícitos, pasa el avión y aplican justo donde es”.

Frente a este tema puntual, que tanto preocupa a las comunidades, insistió la Policía que la tecnología ha avanzado de tal forma que se puede garantizar la precisión tanto en la limitación del área que será asperjada, como en la dosificación que se necesita aplicar. Además, señaló la Policía que la nave con la que se hace la aspersión es de vocación totalmente agrícola (AirTractor) y, por ende, tiene sistemas de control inteligente de flujo que le permite a la autoridad mantenerse dentro de los parámetros y garantizar que la aspersión dé en el blanco y no por fuera del área limitada.

Respecto al uso del glifosato como herbicida, dice la institución que se ha hecho un estudio riguroso para que la mezcla para la aspersión que se use sea justamente para afectar el arbusto de cocaína. “Está diseñado de una forma cuidadosa. Más del 60% de la mezcla es agua condicionada, el glifosato es el 33% y un coadyuvante mineral que le da estructura y peso para que quede como lo necesitamos. Todo esto ha sido estudiado de manera cuidadosa. El glifosato tiene una caraterísticas similares al suelo en cuanto a PH, que hacen que sea absorbido y existe una probabilidad casi nula para que se desplace y contamine el suelo. Es sistémico en las plantas, ingresa por las hojas, se incorpora, hay un marchitamiento en el tejido y al estar muriendo no puede realizar fotosíntesis”, explicaron voceros de la institución.