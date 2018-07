Tras una auditoría

Encuentran anomalías en 23 proyectos de acueductos en siete departamentos del país

Una auditoría realizada por la Contraloría deja entrever problemas e irregularidades en 23 proyectos de acueducto y plantas de tratamiento en varios municipios de siete departamentos del país, donde se han invertido recursos por $39 mil millones aportados por el Sistema General de Regalías. (Le podría interesar: Contraloría de Bogotá sancionó a Gustavo Petro por compra de camiones recolectores de basura)

Los municipios son Acacias, Lejanías, Villavicencio, Granada, en Meta; Albania, Manaure, Uribia, en La Guajira; Buenos Aires y Totoró, en Cauca; Fredonia, Santa Rosa de Osos y Titiribí, en Antioquia; Ovejas, Majagual y Sucre, en Sucre; Mariquita y Venadillo, en Tolima; y Becerril, en departamento del Cesar.

En general, de acuerdo con los resultados de la auditoría, se detectaron inconvenientes de sostenibilidad. Para la Contraloría, esto se derivó de la aprobación de proyectos en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) sin el cumplimiento los requisitos, como, por ejemplo, licencias ambientales o titularidad de predios, entre otras cosas.

Esta situación, explicó el ente de control fiscal, ha llevado a que un 65% los proyectos sean ineficaces porque la infraestructura no se utiliza para tal fin, los laboratorios para monitoreo de calidad del agua están sin uso o porque faltan insumos para la operación de las plantas de tratamiento. (Lea también: Obras inconclusas del acueducto de Villavicencio han generado detrimento por $60.573 millones)

“La auditoría de desempeño puso en evidencia la debilidad y ausencia de operadores de acueductos organizados, puesto que las obras se entregan a Juntas de Acción comunal que no poseen conocimiento ni personal idóneo para atender técnicamente la operación. (También) carecen de recursos para atender tratamientos de agua y pruebas de laboratorio, no cuentan con la estructura de una empresa de servicios públicos y no acceden a subsidios de estratos bajos para los usuarios”, detalló la Contraloría.

Entre las principales irregularidades detectadas, según la Contraloría, se encuentra la sostenibilidad de los proyectos, los requisitos técnicos y sectoriales, las licencias ambientales de captación de aguas, la ineficacia de los proyectos, los incumplimientos de los indicadores de riesgo de la calidad de agua para consumo humano y las deficiencias en las construcciones de los acueductos y plantas de tratamiento. (Le sugerimos: Exfuncionarios del Acueducto: embargados y a rendir versión por contrato Tunjuelo-Canoas)