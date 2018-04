Encuentran irregularidades en compra de trenes de aterrizaje vendidos a la Fuerza Aérea

Redacción Judicial

Archivo particular.

La Contraloría dice que se modificaron las condiciones del contrato de manera irregular. Archivo particular.

La Contraloría encontró un presunto daño patrimonial por la compra, por parte de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), de trenes de aterrizaje que resultaron usados y no aptos para el servicio. El presunto hallazgo, que respondió a una denuncia solicitada por la misma Fuerza Aérea y que atendió la contraloría delegada para el sector defensa, justicia y seguridad, asciende a $1.334 millones.

El organismo de control fiscal encontró incumplimientos del contratista involucrado y la compra y pago de estos elementos que no produjeron beneficio alguno ya que no son aptos para ninguna aeronave de la FAC. El caso, del cual cursan también investigaciones penales y disciplinarias, se origina en la ejecución de un contrato que suscribió la agencia de compras de la FAC. (Le podría interesar: Confirman condena a pilotos de la FAC por el bombardeo a Santo Domingo)

De acuerdo con la Contraloría, se adquirieron tres trenes de aterrizaje nuevos que no sólo se recibieron usados, sino que no corresponden a la aeronave que posee la FAC. Es decir, a un Avión Casa C-212-300. El hallazgo, según la investigación, se da por la adquisición de unos elementos que no eran los pedidos y se realizo gastos innecesarios al pagar estos elementos.

Según el documento “Entrada de Bienes” suscrito por el almacenista de la FAC, los repuestos aeronáuticos fueron entregados el 24 de julio de 2015 y allí, sin embargo, no dice si se trata de elementos pedidos ni el estado técnico en que se recibieron. Además, tampoco se observa la intervención de la supervisora del contrato.

La Contraloría precisó que el 7 de septiembre de 2015, y tras una observación de un inspector, el comandante aéreo de mantenimiento le solicitó al director de procesos logísticos el cambio por garantía de los trenes de aterrizaje por la siguiente razón: “el material llegado en calidad de nuevo evidencia uso, desgaste, corrosión, ralladura, abolladura, entalle y maquillado de piezas”. (Lea también: Investigan millonario desvío de recursos en la Agencia Logística de las FF.MM.)

Pese a que la FAC le pidió al contratista que aceptara la garantía y el cambio de los elementos, este, en lugar de ejecutar el cambio de los trenes de aterrizaje, realizó una operación de mantenimiento de los elementos. Según la Contraloría, se habría llegado a un acuerdo para el mantenimiento, pero no consta en ninguna acta que aceptó la propuesta.

La entidad fiscal dice que se habría modificado las condiciones del contrato, ya que no media ningún acto sobre la obligación de que el contrato esté por escrito. Aun habiéndose realizado el mantenimiento de los repuestos, precisó el organismo de control fiscal, en febrero del año pasado el comando aéreo de mantenimiento le dijo al jefe de operaciones logísticas que los trenes de aterrizaje no son aplicables a la aeronave, poseen novedades técnicas y no son aptas para el servicio. (Le sugerimos: El avión que le dio Ecopetrol a la FAC)