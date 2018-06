Enfermedad grave no es motivo para sancionar a los abogados: Consejo Superior de la Judicatura

Redacción Judicial

Para la Judicatura, abogados que presenten enfermedades graves como cáncer y no puedan ejercer sus funciones, no podrán ser sancionados disciplinariamente.

Los abogados no podrán ser sancionados cuando demuestren enfermedades graves. AFP.

El caso tiene que ver con un abogado que se ausentó a varias de las diligencias de su representado que pretendía iniciar el cobro ejecutivo de una letra de cambio. Sin embargo, el jurista empezó a padecer un fuerte cáncer que no le permitía asistir a las diligencias judiciales para efectuar las diligencias pertinentes. Ante tales faltas se impuso un desistimiento tácito, es decir, una sanción al demandante por incumplimiento.

Por tales hechos, el 7 de octubre de 2015 se abrió una investigación disciplinaria al abogado. Durante las declaraciones entregadas por el profesional, este manifestó que sufría de cáncer de mama, lo que agravó su estado de salud. “Precisó que su convalecencia fue muy severa y en razón de ello estaba cobijado por una de las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, pues los hechos investigados fueron causados por una situación de fuerza mayor que no pudo superar”, se asegura en la sentencia.

En decisión de primera instancia, el juez consideró que las faltas del abogado obedecieron a causas de fuerza mayor por lo que no le impuso sanción disciplinaria. Sin embargo, el demandante presentó un recurso de apelación argumentando “que no compartía la decisión pues el abogado estaba obligado a actuar con debida diligencia, tomando los correctivos del caso para que la actuación no terminara por desistimiento tácito”.

El caso llegó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que bajo la ponencia de la magistrada María Lourdes Hernández determinó que el padecimiento del abogado quedó demostrado y “se traduce en una circunstancia de fuerza mayor que impide su desenvolvimiento personal, familiar y profesional, lo que aunado al público conocimiento del daño que puede produce esa enfermedad y sus severos tratamientos de quimioterapia y radioterapia disminuyeron sustancialmente la salud del paciente”. Por tal motivo, archivó la investigación contra el jurista.

“Es evidente para esta Superioridad que el investigado no podía atender con la debilidad diligencia profesional el encargo encomendado por el quejoso, lo que se traduce en imposibilidad de su parte para tomar los correctivos necesarios que impidieren que la actuación terminara por desistimiento tácito, pues su padecimiento de salud y las trágicas consecuencias le llevaron a cambiar su domicilio a la ciudad de Medellín y alejándole de todo estrado judicial”, añade el documento.