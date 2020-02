Es un hecho: Corte Suprema de Justicia se queda sin quórum para deliberar

Desde el año pasado se sabía que el 27 de febrero era la fecha límite para que la Corte Suprema de Justicia eligiera los magistrados que necesitaba para cubrir las siete vacantes que tiene desde finales de 2018. Ese día el magistrado Ariel Salazar sale de su cargo y de esta forma se pierde el poder decisorio que tiene la Sala Plena, que debe ser mínimo 16 de 23 magistrados.

A falta de un día de que se cumpla dicha fecha, ya se sabe que la Corte Suprema perderá su quórum. Esto debido a que este miércoles, a pesar de que convocó a sala extraordinaria, no se eligió ninguna de las vacantes a llenar y se citó a un nuevo encuentro el viernes 28 de febrero, un día después de que se pierda el quórum mínimo del alto tribunal para tomar decisiones.

La pérdida del quórum mínimo es una situación que solo vivió la Corte Suprema con la Toma del Palacio de Justicia. Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 murieron 11 magistrados del alto tribunal, lo que dejó a la Corte con apenas 12 togados con poder decisorio. Esta situación se pudo superar de la mano del poder Ejecutivo que llamó a un estado de excepción para que se pudiera elegir a los nuevos magistrados sin e quórum decisorio.

Desde este martes se temía que la próxima sala fuera convocada tras la salida del magistrado Salazar y así se confirmó en la jornada de este miércoles. Con esta situación se queda sin quórum reglamentario el alto tribunal y el escenario a seguir es reconocer que es un hecho sobreviniente.

Al no tener 16 magistrados para elegir, se haría con las dos terceras partes de 15 (los magistrados existentes), es decir 10 votos. Así, de pronto, la Corte podría elegir los reemplazos de los magistrados Rigoberto Echeverri, Luis Gabriel Miranda y Mauricio Burgos de la Sala Laboral; Fernando Castro, José Luis Barceló y Luis Guillermo Salazar; y de Margarita Cabello de la Sala civil.

Un magistrado consultado por este diario ya había augurado que elegir por unanimidad, con la situación actual, era un imposible y hasta “un absurdo”. En parte porque deja a la Corte en manos del capricho de algunos de sus integrantes. Las discrepancias en la Sala Plena han impedido que se voten varias propuestas.

Las discrepancias no solo fueron frente a los candidatos, de igual manera, la Corte no pudo llegar a un acuerdo para reformar el reglamento interno para que de aquí en adelante cada elección de magistrados se hiciera de manera pública. De esta forma, se llegó a una situación que no parece tener solución en el corto plazo.