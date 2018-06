"Es un montaje", dice congresista electo León Fredy Muñoz tras ser capturado con cocaína

A la salida del aeropuerto de Medellín, mientras esperaba a sus escoltas, al recién electo representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, León Fredy Muñoz, un policía le pidió una requisa. Él, sin problema, le dijo que sí. Lo condujeron a un cuarto donde había más agentes, revisaron sus pertenencias y encontraron 160 gramos de cocaína ocultos en su maleta (él asegura que fueron 143). Lo detuvieron de inmediato y su foto, esposado y escoltados por dos uniformados, se conoció minutos después. La noticia se esparció rápidamente en varios medios. Hasta entonces, lo poco que se conocía del político es que ha sido uno de los líderes de Bello (Antioquia) encargados de denunciar las andanzas de varios miembros de la familia Suárez Mira, un clan político que ha gobernado durante los últimos 10 años este municipio antioqueño.

Por mencionar solo un par de casos, Óscar Suárez Mira, el barón electoral del clan, alcalde de Bello en 1995, representante a la Cámara en 2002 y senador en 2006, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, en 2013 a 9 años de prisión por parapolítica. Su hermana Olga, senadora que perdió su curul en las pasadas elecciones de marzo, tiene una investigación también por vínculos con paramilitares. Su hermano César, el tercero de la familia, es alcalde de Bello, aunque fue capturado en 2016 y dejado en libertad en 2017. El funcionario afronta un juicio por los delitos de falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso, falso testimonio y fraude procesal. Y un dato más: Muñoz fue el que denunció que el título de bachiller del alcalde era falso y explicó, además, que le habían ofrecido $5 mil millones por retirar esa denuncia.

Olga Suárez Mira, en su defensa, ha reiterado que Muñoz es un perseguidor político de su familia apoyado por la izquierda. "No estamos dispuestos a aguantar sus locuras, que le hagan examen en la cabeza porque está muy mal, es un odio visceral. Muñoz no piensa, no modula, no hace nada distinto a pensar cosas en contra de los Suárez", dijo la senadora en el programa radial Despierta Antioquia. Miembros de la Alianza Verde han defendido a su colega, pues saben muy bien que ha tenido que enfrentar presiones por parte del clan Suárez Mira debido a sus duras denuncias. En diálogo con El Espectador, el propio Muñoz aseguró que su captura se dio a raíz de un montaje, que que no es la primera vez que los Suárez Mira lo atacan y que está muy preocupado por su vida y por la de su familia

En el momento de su captura, usted regresaba a Medellín de un viaje a Bogotá. Cuéntenos la cronología de los eventos que vivió.

Estaba allá por unas reuniones que convocó el partido al que pertenezco, la Alianza Verde. Hablamos sobre política, sobre las elecciones y sobre cosas naturales de nuestro trabajo. Todos los días que nos vimos, yo dejé mi bolso en la recepción del lugar mientras se desarrollaban los encuentros. Aunque tenía tiquete de regreso para el miércoles 30 de mayo, me tocó correrlo un día porque el evento se alargó. Esa noche me fui a la casa de un amigo a pasar la noche y al día siguiente me llevé todo lo que traía a la reunión porque tenía que salir director al aeropuerto. Hacia las 2:30 p.m. salí a tomar el avión y no tuve ningún problema.

¿Pasó por todos los filtros de seguridad con su bolso en Bogotá?

Claro. Lo pasé, como siempre, por el escáner y por todos los filtros del que se supone es el segundo aeropuerto más seguro de toda Latinoamérica. Mi maleta es pequeña, le caben apenas dos mudas de ropa. Pasé sin ningún problema por seguridad y me fui a esperar un rato, pues el vuelo se retrasó una hora. Finalmente me subí al avión, puse mi maleta en los maleteros de la parte de arriba y me senté en mi puesto. En ese momento, y cuando pasé el bolso por el escáner, fueron los únicos en los que lo perdí de vista. Me quedé dormido durante el viaje. Llegamos a Medellín y salí sin ningún problema del aeropuerto.

Si usted sale del aeropuerto, ¿en qué momento lo capturan?

Cuando estaba ya en la calle, esperando a mis escoltas en el andén. Ahí es cuando un agente de la Policía me mira y pide hacerme una requisa. Nunca me había pasado eso, sobre todo cuando ya he salido del aeropuerto, y mucho menos en un vuelo nacional. El agente me pidió que fuéramos a una habitación donde había más policías. Me pidieron mis pertenencias para revisarlas. Yo saqué la ropa del bolso. Ellos cogieron la maleta, la voltearon e inmediatamente dicen: ¿Qué hay aquí? Yo les dije que no sabía, que no había nada. Pero encuentran el paquete en el que había 143 gramos de cocaína (las autoridades hablan de que encontraron 160 gramos). Eso no es mío y todo este caso tiene cosas muy extrañas.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, ¿cómo logré pasar todos los filtros de seguridad en Bogotá? ¿Por qué me requisan cuando estoy llegando a Medellín, ya en la calle? ¿Quién lleva de Bogotá a Medellín este tipo de droga? Si es para narcotráfico, lo que me encontraron no vale más de $300 mil, ¿cómo voy a poner en riesgo mi reputación y mi vida por ese dinero?

Pero podría haber más explicaciones...

Es que tampoco es para mi consumo. Ya me hice un examen toxicológico en uno de los mejores laboratorios, el de la Universidad de Antioquia, para mostrar que jamás en la vida he consumido droga. Yo no entiendo por qué ese policía se dirigió directamente a mí. Sentí que había mucho desespero en los policías que estaban conmigo. La capitana que me tomó la foto estaba desesperada y, a los cinco minutos, la imagen ya estaba en redes y en medios de comunicación. Fue un montaje lo que me hicieron. Un vil montaje. De las cosas más rastreras y asquerosas que haya visto en la Policía.

¿Quién le hizo el montaje?

Yo he venido haciendo unas denuncias muy claras en el municipio de Bello (Antioquia), especialmente sobre el trabajo de la familia Suárez Mira. He denunciado cómo se han robado el dinero público. Uno de los miembros de la familia ha pagado una serie de montajes en mi contra. Nosotros tenemos esa documentación y la vamos a poner en manos de las autoridades. Nada raro que estén detrás de este montaje en mi contra. Es un tema delicado.

¿Por qué es un tema delicado? ¿Ha recibido amenazas?

Ya estamos enterados de lo que se está diciendo en Bello y yo estoy asustado: o me hacen condenar o me matan antes del 20 de julio (día en que se posesionará como representante). Están diciendo que yo, como concejal de Bello, he logrado hacer estas denuncias, entonces no quieren que llegue al Congreso. Tengo mucho temor por la seguridad de mi familia y la mía. A mí ya me tocó sacar a mi hijo del país porque lo estaban persiguiendo, lo siguieron hasta la casa. No quiero más casos así.

Usted asegura que alguien le metió la cocaína en su maleta sin que se diera cuenta. ¿Quién lo hizo?

No lo sabemos todavía. Ya pedimos todos los videos posibles, en Bogotá y en el aeropuerto de Medellín. Aquí tienen que pagar los responsables. Esto es lo más rastrero que le pueden hacer a una persona. He atacado de frente a la corrupción y me he dedicado a reivindicar el papel de la política, porque nuestro trabajo debe ser para las personas. No hay derecho que le hagan a uno esto. No es la manera de atacar a un contrincante político. Estoy tranquilo, pues sé que en la audiencia se va a resolver todo. Cuando uno tiene la frente limpia y sabe que ha hecho las cosas bien, no tiene por qué tener temor. Yo lo que pido ahorita es que me ayuden a preservar la vida mía y la de mi familia.