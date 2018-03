“Es un tema de seguridad nacional”: fiscal sobre caso del cubano Raúl Gutiérrez Sánchez

Redacción Judicial

Para el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, el cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, capturado el pasado 12 de marzo en Bogotá, “es un tema de seguridad nacional”. “Yo lamento que esto se haya filtrado a los medios de comunicación porque lo que de verdad importa es avanzar en las investigaciones que estamos haciendo con autoridades (…) de Argentina y España. Lo importante es que hemos prevenido una actividad terrorista. El terrorismo internacional es una amenaza global”, dijo Martínez, en rueda de prensa, en Yopal (Casanare).

Gutiérrez Sánchez, al parecer, llevaba más de seis meses en un proceso de adoctrinamiento y radicalización con el Ejército del Estado Islámico (ISIS). Así se lo hizo saber la Policía de España a las autoridades colombianas, después de un proceso de investigación en el que siguieron de cerca las andanzas del cubano, hoy señalado de ser un terrorista y de, supuestamente, planear un atentado con explosivos en contra de ciudadanos estadounidenses radicados en Colombia. (Le podría interesar: "Lucho contra nuevo orden mundial": cubano señalado de planear atentado en Bogotá)

El presunto integrante de ISIS, explicó el cuerpo de seguridad español, habría manifestado abiertamente a finales de febrero de este año que tenía un plan para atentar con explosivos, que tenía en su poder, contra una zona de restaurantes en la capital, frecuentada por personal adscrito a la embajada estadounidense. Durante la audiencia de legalización de la captura, el ente investigador reveló que el lugar en donde se iba a realizar el ataque sería la Zona T y que, para hacerlo, Gutiérrez Sánchez tenía un enlace con un ciudadano español de nombre Francisco.

Sin embargo, este jueves, al término de la audiencia en los juzgados de Paloquemao, Gutiérrez negó ser un terrotista: "No soy un terrorista, solo lucho contra el nuevo orden mundial". Interrogado por los medios sobre sus supuestas pretensiones terroristas, Gutiérrez se limitó a decir: "No te puedo decir eso". Después dijo odiar a todos los americanos porque "son unos ladrones, conquistadores y asesinos". El ciudadano negó también pertenecer a organizaciones como el Estado Islámico o Al Qaeda: "Yo tengo mi propio grupo, yo soy solo, no tengo a nadie (...) Ya la semilla está sembrada". (Lea también: Policía de España, clave para la captura del cubano señalado de ser terrorista de ISIS)