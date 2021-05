“Estamos para ayudar, no para atacar al pueblo”: auxiliar que renunció a la Policía

Denilson Gonzáles tenía un sueño: “vestir el uniforme verde oliva” para ayudar a la comunidad. A poco de entrar oficialmente a la Policía, renunció al proceso de admisión tras ver atropellos de la institución en el Paro Nacional. Conozca aquí su historia.

El auxiliar Denilson Gonzáles renunció al mayor deseo que tuvo desde la infancia: ser miembro de la Policía. Así lo hizo saber en una publicación el pasado 4 de mayo, que en cuestión de minutos se hizo viral dado el contexto de violación a los derechos humanos de la que ha sido acusada la Fuerza Pública durante el Paro Nacional. No pudo más. Para él es todo un contrasentido que sus compañeros atenten contra las personas que juraron, ante Dios y la Patria, proteger incluso con su vida.

En contexto: Temblores reporta aumento de detenciones y violencia policial en el Paro Nacional

En diálogo con El Espectador, Denilson Gonzáles, quien alistaba papeles para ingresar a la Policía de un departamento en la costa Caribe, entrega su opinión sobre las jornadas de manifestaciones. Asegura que “desde arriba” ordenan apuntar las armas a las personas equivocadas, que su madre está preocupada por su reciente decisión y que espera, a través de su caso, que cese la violencia en plena vía pública. Entre tanto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ya registra 37 muertos tras ocho días de fuerte enfrentamientos en las principales ciudades de Colombia.

Renuncio a esto que era mi sueño vestir el uniforme verde oliva. Por qué mi vocación era servirle al país pero con todo... Posted by Denilson Scott Gonzalez on Tuesday, May 4, 2021

En redes sociales circula que usted renunció a la Policía, ¿eso es cierto?

Mi mensaje claramente dice: renuncio al sueño. Primero que todo, yo soy reservista de la Policía. Presté el servicio como auxiliar, un excelente servicio, tanto que muchos comandantes me lo señalaron y me dijeron que continuara. Yo empecé el proceso de admisiones, me toco mejor dicho defenderme con las uñas, rascar la tierra con los dedos prácticamente para poder ir ahorrando e ir dirigiéndome hacia mi proyecto de vida, que era portar el uniforme con el mismo orgullo con el que presté mi servicio. Realmente renuncio a eso por lo que se está viendo. Desistí de ese sueño al momento de ver la mala orientación del servicio.

¿Qué lo llevó a desistir de su sueño?

Los motivos precisamente son esos: ver la mala orientación del servicio que tienen, bueno no en todas partes, recalco eso también, no todos los uniformados son malos, de hecho, los que me motivaron a mí son excelentes personas, incomparables e incorruptibles. Pero, las órdenes que están dando desde arriba no me parecen, o sea yo estuve haciendo mi proceso y durante estas protestas yo dije: “no quiero seguir siendo de la Policía”. Realmente renunció a todo eso porque estamos para servir a toda la sociedad, no a unos cuantos. Estamos para ayudarnos, para ayudar a todos, no para atacar al pueblo, donde nacimos, donde venimos todos, y es algo que realmente me repugna, como esas personas que están arriba ahora dentro de la policía se les olvida que este también es su país. Esta es su gente.

Le puede interesar: 379 personas han desaparecido en el Paro Nacional, denuncian 26 organizaciones

Usted pone entere comillas la palabra “gamines” como si la escuchara con frecuencia ¿A quien está citando?

La palabra “gamines” la pongo entre comillas porque eso se escucha constantemente. Estoy cansado de que concejales, alcaldes, o lo que sea, con cargos políticos, e incluso policías, digan: “sí es que los gamines esos están protestando, no tienen oficio”. Por eso puse entre comillas “gamines”. Ellos no son gamines, están peleando por los mismos derechos que tienen los uniformados, que tenemos la gente del común, que tenemos todos. No para beneficiarse solamente ellos y perjudicarnos a todos, y eso es lo que la fuerza pública no entiende. A ellos también les sube el IVA, no es solamente a nosotros, a ellos también les van a cobrar los peajes que van a estar dentro de la ciudad, no es solamente a nosotros, la salud también nos va a afectar a todos.

En ese sentido, se puede leer entre líneas su rechazo a la reforma tributaria

Sí señor, pero también está en proceso una reforma de la salud, está lo de la pensión, está todo eso. Está el gobierno incluso, que no me parece justo, tratando de silenciar a todo un país. Tumbado las redes sociales. Atacando de noche. Vea, a mí me han enviado videos, de todas partes donde están helicópteros, o sea helicópteros hermano, disparando desde arriba ¿Quién dijo que la policía está para eso? ¿Quién dijo que las fuerzas públicas y armadas están para eso?

Lea también: Recompensa y celeridad: la promesa de autoridades frente al crimen contra Lucas Villa

¿Qué opina del ataque con explosivos a un CAI con uniformados en Bogotá? ¿Qué opina del homicidio contra el capitán Jesús Alberto Solano?

A mí eso también me genera inconformismo hermano, porque yo no estoy a favor del vandalismo. Yo no estoy a favor de que destruyan la ciudad, de que maten uniformados. No estoy a favor de eso realmente, pero tampoco estoy a favor de que masacren a la gente como lo están haciendo. Murió el capitán Solano, pero ¿Quién dio la orden de enviarlo allá? Me imagino que han herido a más uniformados, han muerto otros, no tengo el conocimiento de las cifras, pero estamos hablando de que el pueblo está presentando muertos en protestas. Yo realmente estoy en favor de que todo sea pacíficamente, de que la Policía no provoque a la gente, ni que la gente provoque a la policía. Todos podemos marchar juntos, podemos hacer todo esto en son de paz.

Tip legal: ¿Dónde encontrar asesoría jurídica si es violentado en el Paro Nacional?

Sería todo diferente si la fuerza pública se uniera a la gente y solo hiciera presencia sin armamento. No como lo dictaminó el señor Uribe Vélez, de que la fuerza pública está indefensa y necesita armas de fuego. ¿Por qué necesitan armas de fuego si el pueblo no tiene armas? El mismo cuerpo uniformado en otras partes del país está provocando y atacando al pueblo. Somos seres humanos, uniformados o no. Eso es lo que yo quiero que la gente vea, todo está ocurriendo por provocación y por deseos de los que están arriba. Y los que están arriba ya han demostrado que son indolentes, ellos no conocen el hambre, ellos no conocen el dolor del pueblo, tampoco les interesa. Digo yo: esos patrulleros, esos cabos, esos tenientes que están obrando mal ¿En qué están pensando? ¿En que si matan a un protestante los van a elogiar? ¿Los van a ascender de rango? ¿Les van a dar una bonificación? ¡Hey! primero tenemos que pensar en que somos personas, merecemos respeto, primordialmente al derecho de la vida.

¿Desde cuándo tuvo el sueño de ser policía?

Pues lo tuve desde que era niño, porque vi que eso infundía respeto. Pero eso era antes, estoy hablando de un tiempo atrás. En mi tiempo de servicio (como auxiliar), créeme que yo recibí insultos, recibí señalamientos de toda clase y demostré de que yo no era así, que no todas las personas somos iguales. Y me motivé por las palabras de algunos comandantes que tuve durante mi servicio, pero realmente la formación que se tiene hoy en día no es la indicada.

Le pude interesar: “Con un palo me rompió la cabeza”: denuncian excesos de la Policía en Medellín

La policía es para servir al pueblo, no para atacar, no es para masacrar. Ellos también tienen familia, hermanos, primos, vecinos, amigos, y desde mi punto de vista, esto es una pelea entre hermanos, y es como si el papá dijera: ‘ve y pégale a tu hermano’. Dime tú desde ese punto de vista, ¿el que está arriba está dando una buena orden? Todos somos hijos de la misma patria, de la misma tierra, ¿entonces porque peleamos entre hermanos? Más bien deberíamos unirnos todos y sacar el gobierno que tenemos actualmente, es un gobierno que demostró que apoya más la guerra que cualquier otra cosa.

¿Usted ha recibido amenazas tras su publicación?

Amenazas hasta el momento no, comentarios negativos sí. Pero de pronto es gente que le falta comprensión en ese mensaje. Es gente que cree que yo estoy promoviendo el desorden, que yo estoy promoviendo la guerra. No, no es así. Se están equivocando realmente, dije que estuviéramos reunidos pacíficamente en contra de todo lo que nos perjudica. Que de verdad haya democracia, que el pueblo diga: no, esto a nosotros no nos conviene, esto a nosotros nos perjudica, y sea escuchado. Espero que el pueblo diga: ‘bueno, vamos a pensar de otra manera cómo se soluciona el asunto’. Me gustó mucho algo que dijo un senador: ‘la reforma tributaria no es necesaria’. Ninguna reforma en este momento es necesaria. Si realmente quieren que la economía en este país se recupere, es suficiente con que se dejen de comprar los aviones de guerra, ¿para qué Colombia quiere comprar aviones de guerra? O sea, ¿Qué objetivo tiene comprar más armamento bélico? Ya un país no invade a otro con el fin de expandir su territorio.

¿Qué le dijo su familia cuando tomó la decisión?

Mi mamá realmente tiene mucho miedo. Mi mamá tiene mucho miedo con todo esto, porque como se sabe aquí todo en Colombia, el que alza la voz normalmente lo silencian. Pero mucha gente se está saliendo del contexto, yo no estoy promoviendo nada de eso: simplemente quiero que todos estemos en paz, quiero una mejor Colombia y quiero un mejor futuro. Quiero estudiar derecho o alguna ingeniería.

Lea también: Denuncian que helicóptero de la Policía aterrizó “abusivamente” en un colegio de Bogotá

¿Un mensaje para quienes lo leen?

Sí quisiera agregar algo y es darle las gracias a todas esas personas que escribieron un mensaje de apoyo y que están del lado de un mejor Colombia. Sinceramente si yo fuese miembro activo de la policía, igual hubiera pasado mi renuncia, hubiera pedido la baja, porque no me parece justo. Primero soy un ser humano, primero pienso, primero recapacito, si esto está bien o está mal, y mi total apoyo al país, mi total apoyo al pueblo. Total apoyo a todos aquellos que están marchando por un mejor país. Total apoyo a las familias de aquellos que han muerto por esta noble causa. Total apoyo a esas personas, y aclaro, por ahí también escribieron: “no, hasta guerrillero será”. Aclaro, yo no soy un guerrillero.