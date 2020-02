Este es el borrador de reforma a la justicia que le presentó el Gobierno al Congreso

Redacción Judicial

Este martes, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, estuvo en el Congreso socializando con senadores de la Comisión Primera Constitucional la propuesta de reforma que el Gobierno quiere para el sector. Según señaló la ministra a medios de comunicación, “lo que hicimos como Ministerio fue articular todas las propuestas que nos han hecho en un borrador. Se lo entregamos a las Cortes y ahora a la Comisión Primera del Senado. Se la vamos a entregar a la Comisión Primera de Cámara, para que luego de allí salga un documento un poco más consistente y podamos avanzar rápidamente en la presentación de una reforma constitucional a la justicia”.

La ministra Cabello insistió en que el texto presentado a los senadores —que todavía no han iniciado formalmente labores— este lunes es un borrador. “Todavía no es el proyecto”, aclaró. Lo que busca la ministra con la presentación de este borrador es tener la oportunidad de socializar la eventual reforma a la justicia con todos los sectores y comenzar el debate, “para que desde ahí se pueda opinar, discutir, bajo la premisa de que nada es inamovible”.

Aunque la ministra Cabello es la encargada de llevar ahora a buen puerto esta propuesta de reforma en el Congreso, negociando con las comisiones encargadas del tema en Senado y Cámara, sindicatos de trabajadores judiciales y partidos políticos, ella misma reconoció abiertamente que no es suficiente. “Lo que yo siempre he dicho es que la reforma constitucional a la justicia hay que hacerla, pero que eso no soluciona todos los problemas de los ciudadanos sobre la verdadera justicia y que lo que tenemos que hacer, es presentar reformas constitucionales, pero también proyectos de ley y trabajo en gestión”, señaló.

A renglón seguido, la ministra habló de los tres proyectos de ley que ha presentado —por ejemplo, la reforma a los consultorios jurídicos—, los cuales, según Cabello, van “muy bien” en el Congreso. Asimismo, habló de otras dos iniciativas que van a presentar en los próximos meses: la reforma de la jurisdicción agraria (uno de los pendientes del Acuerdo de Paz) y el estatuto de conciliación, pues la ministra insiste en que se deben buscar mecanismos alternativos de resolución de conflictos diferentes a la “litigiosidad”.

El borrador, como la propia ministra reconoció, contiene varios temas “polémicos”. Por ejemplo, buscar asegurar la seguridad jurídica estableciendo el precedente como fuente obligatoria del derecho. Es decir, que las decisiones de las altas cortes sean vinculantes para decisiones futuras similares. Asimismo, se busca quitarles las facultades electorales a las cortes —“que han traído todo tipo de problemas”—; establecer una serie de inhabilidades para magistrados de altas cortes y algunos funcionarios; y, ampliarles las facultades jurisdiccionales a entidades privadas como las notarías o los centros de conciliación para descongestionar los juzgados.

Este es el borrador: