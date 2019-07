Este es el concepto en el que expertos explican por qué la cadena perpetua es inútil

Redacción Judicial

El Ministerio de Justicia pidió un concepto del tema a la Comisión Asesora de Política Criminal y la respuesta fue contundente: es "innecesaria, inútil y desproporcionada". El presidente de la Comisión, Ricardo Posada, renunció el pasado martes, pues lamentaba que el documento no hubiera sido divulgado "con prontitud y transparencia".

La exministra de Justicia, Gloria Borrero citó en febrero de este año a la Comisión Asesora de Política Criminal, una mesa que reúne a diez de los más reconocidos académicos en temas de derecho penal y política pública criminal. En la reunión les dejó una tarea: elaborar un concepto técnico sobre la aplicación de la cadena perpetua para violadores de niños en el país. La Comisión le envió el concepto negativo a la nueva ministra, según supo este diario, por lo menos tres veces, sin obtener respuesta.

En la primera reunión de la Comisión, que reúne a abogado y académicos de diferentes universidades, con formaciones diversas y diferentes corrientes de pensamiento, la incomodidad frente a la propuesta era unánime: la prisión perpetua es una medida "innecesaria, inútil y desproporcionada", como reza en el concepto. La exministra Borrero escuchó los argumentos de los académicos, pero les insistió en que elaboraran un concepto técnico y les dijo que organizaría una reunión con el presidente Iván Duque para que le presentaran las razones de fondo directamente a él, según le dijeron varios comisionados a este diario.

Sin embargo, Borrero salió del Ministerio antes de que el concepto estuviera listo. A su llegada a esa cartera, Margarita Cabello fue abordada por periodistas sobre el contenido del documento y de entrada le comenzaron a preguntar si se trataba del primer "encontrón" con el presidente Duque. La nueva ministra, entonces, aseguró que lo dicho por la Comisión no era "vinculante" (de obligatorio cumplimiento) y que no conocía el documento.

Al parecer, esto molestó al presidente de la Comisión, Ricardo Posada, quien renunció el pasado martes a su cargo. A través de una carta, el director de Derecho Penal de la Universidad de los Andes señaló que "los acontecimientos de las últimas semanas me han llevado ha reflexionar profundamente sobre la independencia académica de la Comisión y sobre el papel que viene desempeñando el Ministerio de Justicia en su labor". Además, lamentó que el documento, que es un concepto técnico, no haya sido divulgado "con prontitud y transparencia" por el Ministerio, pues, a la fecha, la integridad de este no había sido publicado.

Los comisionados esperan reunirse la próxima semana y organizar un nuevo encuentro con la ministra Cabello a finales de este mes. Mientras tanto, el concepto completo que envió la Comisión Asesora al Ministerio fue conocido por este medio, que ahora lo hace público: