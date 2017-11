“Estoy sobredimensionado”: Roberto Prieto

Redacción Judicial

“Me da risa y pena decirlo, (…) pero a estas alturas con todo esto que me está pasando, ¿usted cree que yo soy Dios en este país? Me estoy dando cuenta que estoy sobredimensionado”. Así, de esta manera, el empresario Roberto Prieto le respondió a un investigador de la Procuraduría sobre las supuestas irregularidades que habría cometido y que lo tiene no solo en el radar de esa entidad, sino en el de la Fiscalía. (Le podría interesar: Caso Odebrecht: El "reversazo" de Roberto Prieto)

El entonces gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos sostiene que “jamás” favoreció a la multinacional Odebrecht, sin embargo, dice que solo en un par de oportunidades, en el 2014, sirvió de puente entre Eleuberto Antonio Martorelli, exdirector de la firma brasileña en Colombia, y Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

“Yo le puedo ayudar generando canal institucional de comunicación (…). Lo único que usted no puede hacer en este país es buscar atajos. No busque atajos, eso no sale bien”, precisó Prieto, en la diligencia ante el Ministerio Público, sobre sus conversaciones con Martorelli. En su declaración, revelada por Noticias Caracol, Prieto dice que terminó involucrado en este caso porque “trabajé en una campaña (presidencial), soy amigo del señor presidente de la República y me preocupa que las cosas no le salgan bien”.

Ante el Ministerio Público, Prieto expresó su malestar por lo que dijo Andrade ante la Fiscalía el 21 de febrero de 2017. En esa diligencia, conocida por este diario, Andrade dijo que sobre la adición del tramo Ocaña-Gamarra “no sufrió presiones indebidas”, pero que sí había un interés especial por parte de Prieto por ese contrato. A lo que Prieto respondió bajo juramento: “Yo que voy a tener interés en Ocaña – Gamarra si eso ya lo habían adjudicado”. (En contexto: Roberto Prieto tenía interés especial en Ocaña-Gamarra: presidente de la ANI)

Sobre sus visitas a la casa de Nariño en 2014 y que concordaba con la adición de la vía Ocaña- Gamarra, el empresario dijo que efectivamente sí asistió, pero que iba en muchas ocasiones a hablar con la primera dama, María Clemencia Rodríguez, porque es amigo de ella y “que la mitad de las reuniones era con nosotros chismoseando y fumando allá en el patio”.

Frente a Marketmedios y las investigaciones que lo vinculan con este episodio, Roberto Prieto confesó que esta empresa es de sus hermanos, que él no ha tenido negocios y que sus vínculos han sido, según Noticias Caracol, el de un empleado más. En este caso, la Procuraduría investiga a Prieto sus supuestos favorecimientos mientras se desempeñó como funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por tres años (2010 y 2013). De hecho, en la hoja de vida presentada ante el BID en 2010, el empresario dijo hacer parte de Marketmedia Comunications Inc, filial de la compañía colombiana y que opera desde la Florida (Estados Unidos).

Lo que la Procuraduría investiga, en este caso, es que mientras estuvo vinculado con el BID, al parecer, favoreció en dos créditos por casi $35.000 millones. Dinero que supuestamente se destinó para el Ministerio de Transporte y Findeter y que, a su vez, estas compañías le habrían dado varios contratos a la firma familiar de Prieto. “Se advierte que el señor José Roberto Prieto, al parecer, gestionó intereses particulares”, informa el organismo de control. (Lea: Presidente de Odebrecht en Colombia admite pagos a campañas presidenciales de 2014)