Exabogado de Musa Besaile y Álvaro Ashton será formalmente investigado por cartel de la toga

Redacción Judicial

Luis Ignacio Lyons España será formalmente investigado por su rol en el cartel de la toga. El hombre que defendió a los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile ante la Corte Suprema de Justicia tendría un rol protagónico en los hechos de corrupción que, en detalle, han contado el exjefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno, y el propio exsenador Besaile.

Este martes en los juzgados de Paloquemao, la Fiscalía le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer. Cumplida esta diligencia, el ente investigador seguriá investigando a Lyons España, luego de lo cual decidirán si existe mérito para llamarlo a juicio por sus presuntas acciones en este entramado de corrupción judicial. El abogado, mientras tanto, seguirá en libertad.

En cuatro ocasiones a lo largo del año pasado la Fiscalía citó a Lyons España para imputarle cargos, pero en todas las oportunidades la diligencia se ha reprogramado. Sin embargo, ha acudido a todas las audiencias en las que el ente investigador lo ha citado como testigo. En concreto, son dos las entregas de dinero —aparentemente ilegales— que se le endilgan a Lyons España y, en ambos casos, el testigo estrella es el exfiscal Moreno: por un lado, un soborno de $2.000 millones que el abogado supuestamente pagó para frenar una orden de captura contra Besaile; y, por otro lado, $600 millones por los que, al parecer, se frenó la aprehensión de Ashton.

En el caso de Besaile, él mismo admitió haberle entregado el dinero a Moreno, al parecer, para incidir en el proceso que se adelantaba en su contra en el despacho del magistrado Gustavo Malo. En una reciente declaración en el juicio contra el también exmagistrado Francisco Ricaurte por estos hechos, Lyons España admitió tácitamente haber entregado los dineros. Cuando le pidieron que explicara a quién se le pagó, él contestó: “Todos esos pagos se le hicieron personalmente al doctor Gustavo Moreno”. Y agregó: "No. No me consta, porque no lo vi (que el dinero hubiera llegado a Francisco Ricaurte)".

El caso de Ashton, por otro lado, es más complicado, pues no se ha logrado demostrar siquiera que se hubieran pagado los $600 millones que sostiene Moreno. En 2017, ante la Fiscalía, el exjefe de la unidad anticorrupción aseguró, sobre el soborno que le exigieron al exsenador del Atlántico: “Pacho (Francisco Ricaurte) me dijo ‘cobre $1.200 millones’. De lo que yo recogí, a mí me entregaron $600 millones, se le entregaron $400 millones al doctor Francisco Ricaurte, $100 millones a Luis Ignacio Lyons y $100 millones de pesos que conservé yo”.

Sin embargo, cuando a Lyons España le preguntaron por este dinero, aseguró: “No es cierto lo que afirma el doctor Luis Gustavo Moreno en ese contexto, porque él nunca a mí me ha entregado $100 millones de algo en lo que yo no tenía nada que ver, ni me enteré”. Y, ante la Corte Suprema, el abogado negó cualquier nexo con el cartel de la toga: “Yo siempre he sido enfático en manifestar que yo, en todos los procesos que llevé aquí, no estaba pendiente ni de qué magistrado tenía el proceso sino de qué movimiento tenía la prueba”.