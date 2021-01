Exdefensor Negret pide una lista solo de mujeres para escoger nueva secretaria de la CIDH

▶️ ¿Por qué una mujer 👩🏽 tiene que se la próxima Secretaria Ejecutiva de la @CIDH? Aquí algunas razones:



Why does the next Executive Secretary of the IAHRC should be a woman? Here are some reasons: 👇🏽@esmeraldatroiti @JoelHernandezG @totonia68 @FlaviaPiovesan @JulissaMantill6 pic.twitter.com/4dApupGewx