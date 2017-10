En la sede del antiguo DAS

Exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial ofreció disculpas públicas

Redacción Judicial

El exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), Iván Hernández Daza, se excusó públicamente por haber incurrido en los hechos delictivos al recibir dinero dentro del denominado carrusel de la contratación en Bogotá. (En contexto: Las 'coimas' del contrato de $43.515 millones)

En 2014, Hernández Daza fue condenado a un año y cuatro meses (16 meses) de prisión por el delito de cohecho, sin embargo, en un proceso de colaboración con la justicia, entregó información clave que terminó involucrando penalmente a otros integrantes de este escándalo de corrupción.

“En el ejercicio de la reparación simbólica que cometí como director general de la UMV, quiero pedir perdón a los funcionarios contratistas y excontratistas, y a la ciudadanía en general, por los actos con base en los cuales fui condenado por cohecho impropio”, precisó el exfuncionario a las afueras de la sede del extinto DAS. (Lea: Exgobernador de Cundinamarca busca rebaja en su condena por el 'carrusel de la contratación')

Hernández Daza, además de manifestar que tiene un principio de oportunidad por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, dijo que sus actuaciones ilícitas se basaron en haber recibido dinero como, por ejemplo, de Conalvías y del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz –condenado por estos mismos hechos–.

“Los dineros tuvieron como destino los concejales Hipólito Moreno, Orlando Parada Díaz, Andrés Camacho y Manuel Sánchez. Con mis actuaciones afecté de manera grave los intereses de la comunidad de Bogotá a través de la UMV, en el ejercicio de Director, mediante la afectación de los recursos públicos y de la contratación distrital”, agregó Hernández Daza. (Le podría interesar: Exdirector de la UMV señaló que Álvaro Cruz le entregó personalmente el soborno)

A su vez, en el mismo comunicado, Hernández Daza explicó que sus acciones fueron realizadas como persona y no como institución pública. “Los actos realizados fueron por mí y por las personas antes mencionadas, me arrepiento profundamente por los actos que fui condenado y prometo no volver a cometer actos que afecten los bienes jurídicos del distrito y de la comunidad en general”, finalizó.