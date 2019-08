Exfiscal Ángela Buitrago ganó disputa al coronel (r) Alfonso Plazas Vega

Redacción Judicial

Los líos judiciales de la exfiscal Ángela Buitrago y del exprocurador Henry Bustos, que llevaban procesos investigativos por el holocauto del Palacio de Justicia, llegaron a su fin casi diez años después. El coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien enfrentó los estrados judiciales por su presunta responsabilidad en las desapariciones de civiles que ocurrieron el 5 y 6 de noviembre de 1985, los denunció en 2010 por supuestas irregularidades en el manejo que le dieron al caso en su contra. En últimos días, la Corte Suprema acogió la solicitud de preclusión que presentó la Fiscalía y así, Buitrago y Bustos, ya no irán a juicio.

(Lea también: "Dicen que la justicia es política para neutralizarla", entrevista con la exfiscal Ángela Buitrago)

El coronel (r) Plazas Vega, el militar que estuvo a cargo de la recuperación del Palacio de Justicia en 1985, aseguraba en su denuncia que los funcionarios judiciales habían incurrido en el delito de “falsedad ideológica en documento público” por el manejo dado a un testimonio recaudado durante la investigación en su contra. Se trata de lo dicho por Edgar Villamizar Espinel, quien estuvo en la Escuela de Caballería en 2007. Según reposa en los expedientes, allí habló con la entonces fiscal Buitrago y le dio detalles que enlodaban al coronel en retiro en los excesos en los que incurrieron las autoridades cuando la guerrilla del M-19 se tomó las instalaciones del Palacio.

La defensa de Plazas Vega había tratado de desvirtuar el testimonio una y otra vez y, de hecho, el investigador que llevó a Villamizar Espinel ante Buitrago dijo que, cuando se hizo pública la declaración del testigo, recibió varias llamadas de su parte que lo mostraban lleno de miedo. Con base en la versión que dio Villamizar en 2007, se habría construido el llamado a juicio en contra de Plazas Vega, quien fue condenado en dos instancias y luego fue absuelto en casación por la Corte Suprema de Justicia.

(Le puede interesar: ONG de EE.UU. piden a Santos mediar en caso de ex fiscal Ángela Buitrago)

Lo irregular, señalaba la denuncia de Plazas Vega, era que el nombre del testigo no coincidía, pues en el expediente aparecía como Edgar Villareal y no Edgar Villamizar. Pero, además, que un par de años después, en otro proceso judicial, Villamizar negó haber entregado ese testimonio, que era una de las prueba claves de Buitrago, y negó incluso haber estado en la Escuela de Caballería en 2007. Según la denuncia, la exfiscal supuestamente “indujo en error al juez de la causa al ofrecerle un elemento de prueba falso para obtener una sentencia ilegal”, lo que constituiría el delito de prevaricato. Plaza Vega también reprochaba que el testimonio de Villarreal hubiera sido filtrado a la prensa, pues años después lo publicó el periodista Daniel Coronell.

Para desestimar la denuncia de Plazas Vega, la Corte se refirió a la decisión de ese mismo tribunal que absolvió al coronel en retiro en 2015. En ese fallo, “la Sala de Casación Penal dio por demostrado que el testimonio de Edgar Villamizar Espinel evidentemente se practicó, pero no le confirió crédito alguno por no encontrar eco en ningún medio de convicción que permitiera corroborar su dicho”. Allí se aclaró que, si bien la forma en que Buitrago obtuvo el testimonio no era irregular, el error en su apellido, en su lugar de nacimiento (Cúcuta y no Pamplona) y en la fecha de la diligencia, entre otros errores de registro, desvirtuaban que la prueba pudiera ser tenida en cuenta, “a punto tal de poner en tela de juicio la credibilidad de su relato”, recoge la nueva decisión del alto tribunal.

(En contexto: Testigo clave en proceso por Palacio de Justicia no fue suplantado)

No obstante, la Corte Suprema indicó que lo que ya estaba probado desde 2015 es que Villamizar sí estuvo en la Escuela de Caballería el 1° de agosto de 2007 “donde se llevó a cabo la recepción de su testimonio", que era lo que se le estaba cuestionando a Buitrago. En últimas, luego de analizar testimonios de varios agentes del CTI y más pruebas documentales, la Sala de Primera Instancia del alto tribunal concluyó que “lo cierto del caso es que está demostrado que el referido testigo sí compareció y declaró en los términos consignados en el acta que voluntariamente firmó”. Por ende, no se puede decir que Buitrago y Bustos hayan incurrido en el delito que señalaba Plazas Vega.