Camilo Bula, condenado por corrupción en la DNE, terminará de pagar su condena en su casa

Redacción Judicial

Desde septiembre del año pasado, el abogado, condenado por el desfalco de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), había pedido salir de prisión pues había cumplido la mitad de su pena. Aunque el juez en primera instancia dijo que no, el Tribunal Superior de Bogotá dio la orden de revisar la petición y así salió de La Picota.

El exfiscal Camilo Bula, el único personaje preso y condenado a 18 años por el desfalco a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), quedó en libertad en las últimas horas luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara revisar la solicitud que presentó en septiembre del año pasado para terminar de pagar su sentencia en su casa. El beneficio de casa por cárcel lo recibió por haber cumplido más de la mitad de su pena en La Picota.

(En contexto: Caso de Leo Eisenband y DNE: una investigación de seis años, en el limbo)

El abogado había pedido en septiembre del año pasado que un juez de ejecución de penas ordenara su libertad por haber cumplido el tiempo suficiente de su sentencia que dicta la ley y así pudiera salir a prisión domiciliaria. Sin embargo, el juzgado negó esta petición porque consideró que el cálculo del tiempo que Bula había estado en la cárcel no era el estipulado por la ley para acceder al beneficio de casa por cárcel. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá revisó las pruebas y le dio al juez 24 horas para revisar el caso.

Así, Bula salió en las últimas hora de La Picota. El exfiscal se encuentra cumpliendo una condena de 18 años de prisión por su participación en el escándalo del manejo irregular de bienes en la DNE. El exfiscal antimafia llegó a la entidad como depositario en 2007 y, desde ese cargo, dice el fallo en su contra, les vendió a terceros cuatro bienes incautados a la familia Nasser Arana. A ese clan, procesado por narcotráfico, las autoridades le incautaron 270 propiedades en total: el tesoro más grande que haya manejado Estupefacientes.

(Le puede interesar: Los peros de la Fiscalía en las investigaciones por el caso DNE)

Los cuatro bienes que manejó Bula se vendieron por un valor irreal y el Estado perdió $31.550 millones. En 2011, la corrupción en la DNE se hizo evidente, Bula fue capturado y entonces empezó a negociar con la justicia. Fue así como Bula, cuyas delaciones involucran a más de 30 personas y han conllevado a varias imputaciones de cargos, se convirtió en testigo estrella de la Fiscalía por el caso DNE. Sus declaraciones iban por buen camino hasta que, en julio de 2015, el Tribunal Superior de Bogotá le aumentó la pena de 8 a 18 años y toda su colaboración se detuvo.

En ese momento, Bula le explicó a El Espectador que estaba preocupado por la determinación del Tribunal y que, con todo lo que ya había colaborado, no era posible que su pena aumentara. “Me dejaron abandonado. Si hubiese aceptado todos los delitos me hubieran condenado a 20 años, sin arriesgar todo lo que he arriesgado. Estoy amenazado de muerte y mi familia también, y la Fiscalía ni siquiera les ha dado protección. Hoy los hago responsables de cualquier cosa que les pase”.

(En contexto: Vuelve y juega, Camilo Bula)

Pese al monto de su condena, Bula siguió colaborando con la Fiscalía y, en julio del año pasado, su familia denunció ante el ente investigador amenazas en su contra. Según su padre, Carlos Bula Camacho, los mensajes intimidatorios estaban relacionados con la colaboración que nunca dejó de prestar su hijo. “Pido a la Fiscalía que investigue cuáles son los motivos de dichas amenazas y tome las acciones inmediatas dado que mi vida y la de mi familia corre peligro”, señaló Bula Camacho.