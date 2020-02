Exgobernador Alejandro Lyons irá a juicio disciplinario por cartel de la odontología

Redacción Judicial

El exgobernador se encuentra en Estados Unidos, en libertad.

La Procuraduría General llamó a juicio disciplinario al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, y a los exsecretarios de Salud, Alexis José Gaines Acuña, Alfredo José Arauchan Narváez y Edwin de Jesús Preciado Lourdy, por presuntas irregularidades en la prestación de los servicios de odontología por más de $3.000 millones en ese departamento.

Al exgobernador Alejandro Lyons, la Procuraduría le reprocha “no ejercer en debida forma su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus delegatarios (es decir, los secretarios de Salud), lo que permitió que los funcionarios de administración expidieran pagos por servicios de salud por más de $3.000 millones sin que existiera relación contractual entre la entidad de salud y la Gobernación".

Al exsecretario Gaines Acuña el Ministerio Público le cuestionó una supuesta vulneración del principio de economía al ordenar, presuntamente, mediante varias resoluciones entre junio y julio de 2014, el pago de los servicios de salud a la IPS FM Maxilofacial de Córdoba S.A.S. por valor de $1.550.508.224, sin que existiera relación contractual entre la entidad prestadora de servicio de salud y la Secretaría de la Gobernación.

En el caso de Arauchan Narváez, supuestamente, ordenó el pago de servicios de salud a Mauricio Javier Bermúdez Ramos, a la Clínica de Especialidades Odontológicas Oralcosta S.A.S. y a SA Odontológica I.P.S. respectivamente, por valor de $1.274.982.928, mediante tres resoluciones de septiembre y octubre de 2014. Sobre Preciado Lorduy la Procuraduría dice que mediante dos resoluciones entre septiembre y noviembre de 2015 realizaron el pago de servicios a la I.P.S. FM Maxilofacial de Córdoba S.A. por valor de $228.898.582.

El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, delator inicial del cartel de la toga, se encuentra en libertad en Estados Unidos. A pesar de que venía brindándole información a la agencia norteamericana de drogas (DEA) desde 2017, lo que le daba el estatus privilegiado de testigo protegido, el exmandatario cordobés fue capturado en agosto pasado por otra agencia del mismo país, la de control migratorio (ICE). Según se supo entonces, su visa estaba vencida, pero recuperó su libertad al demostrar que estaba colaborando con la justicia.

Lyons, hasta el momento, no ha pedido asilo político ni ha iniciado un proceso similar para extender su estadía en Estados Unidos. Según explicaron sus abogados defensores, el exgobernador, quien está siendo investigado por el cartel de la hemofilia, del Sida, del síndrome de Down, de la odontología, de los convenios de ciencia y tecnología, entre otros saqueos a la finanzas de Córdoba, no quiere llegar a Colombia “como un criminal”.

El nombre de Lyons empezó a sonar en 2017, cuando al entonces gobernador le llegó el agua al cuello por aprovecharse de las finanzas de Córdoba a través de millonarios desfalcos. Los entes de control, como la Fiscalía y la Procuraduría, emprendieron investigaciones por todos los frentes sobre la contratación en Córdoba y advirtieron irregularidades en toda clase de procesos, como el que hoy anunció el Ministerio Público.