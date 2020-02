El alto tribunal pidió al Congreso regular la materia

Exmagistrada Stella Conto será indemnizada por violencia psicológica

Redacción Judicial

La exmagistrada del Consejo de Estado Stella Conto Díaz del Castillo se convirtió en un símbolo en contra de la violencia de género luego de alzar su voz para denunciar que era víctima de violencia psicológica y económica de parte de su esposo, Virgilio Albán Medina. Tras divorciarse, promovió una acción judicial para ser reparada que tuvo varios caminos encontrados. Primero, una sala de la Corte Suprema de Justicia falló a su favor diciendo que sí tenía derecho a ser reparada -más allá de sus altos ingresos, pero luego, otra sala de ese mismo tribunal revocó la decisión al indicar que la tutela no era el medio para hacer este reclamo. El tema lo zanjó este martes la Corte Constitucional.

Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, y con la presencia de los conjueces Natalia Ángel Cabo, Carlos Atehortúa Ríos, Juan Carlos Henao Pérez y Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte señaló que sí hay lugar a las pretensiones de la exmagistrada. En rueda de prensa, el magistrado Reyes señaló que el caso permitió unificar jurisprudencia para aclarar que los jueces de familia sí pueden ordenar el pago de alimentos, como medidas de reparación en procesos de divorcio.

(Puede ver: La magistrada que alzó la voz contra la discriminación)

"Cuando en un divorcio o en la cesación de efectos civiles de un matrimonio católico se demuestre la existencia de daños, de ultrajes, de maltratos, debe acudirse a la Convención de Belém do Pará, que está integrada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que (dispone) la obligación de que los Estados ajusten su legislación para conceder procesos ágiles que permita la reparación de la mujer violentada. El juez tiene que acudir a ella para decir que si hay daño, tiene que haber reparación", señaló Reyes. Por eso, se ordenó capacitar a los operadores judiciales al respecto.

Y, como actualmente no hay en la legislación colombiana un mecanismo para poder tramitar esta reparación, la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República para que lo cree. "No hay un vacío porque tenemos el Sistema Interamericano, pero es conveniente que se ocupe de regular el asunto porque no es solo el tema de las reparaciones, sino otros, para que el tema de la violencia doméstica sea visibilizado", dijo el magistrado Reyes. En ese sentido, el alto tribunal envío el expediente de Stella Conto a un juez de familia para que se inicie un incidente de reparación y tase los perjuicios sufridos por la exmagistrada.

(Le puede interesar: “Supuse que debía callar y soportar. Me equivoqué”: Stella Conto)

El caso de Stella Conto fue conocido por el país en julio de 2017. En ese mes, las Corte Suprema le dio la razón a una tutela en la que ella pedía ser indemnizada por los constantes maltratos de los que fue víctima durante su matrimonio. De esta forma, la exmagistrada le reconocían un pago por alimentos que anteriormente le había negado los despachos judiciales alegando que no tenía derecho a ello por el sueldo que recibía en ese entonces como magistrada. En esa ocasión, el alto tribunal dijo que la violencia intrafamiliar sí genera responsabilidad a cargo del cónyuge o compañero culpable.

Según las palabras de Conto en esa época, la decisión de julio de 2017 dejaba atrás "un mal entendimiento del afecto y de la intimidad que somete a la víctima a soportar ultrajes de toda índole, al amparo de una norma del Código Civil que prevé el derecho a alimentos a cargo del culpable". La decisión de la Sala Civil d dejó un importante precedente. Sin embargo, meses después, la decisión fue tumbada por la Sala Laboral del alto tribunal.

(También: Ordenan indemnizar a magistrada del Consejo de Estado víctima de violencia psicológica )

En Segunda Instancia, la Sala Laboral le dio la razón a Albán Medina y señaló que la tutela no era la vía para exigir la reclamación, pues existían otros mecanismos. Frente a esta última decisión, Stella Conto se pronunció en las páginas de este diario. “El problema es el sistema”, dijo la exmagistrada, que luego agregó: “No nos podemos seguir quedando en la víctima, en la morbosidad de lo que le pasó, en quién es el victimario, que cómo la trataron, que por qué no denunció (antes) y en ahondar sobre el dolor de la víctima. Pero el caso llegó a la Corte Constitucional.

Sobre su caso, Conto ha indicado a este diario que la discriminación contra la mujer se da en todos los aspectos. “Hay que mirar hacia el sistema, porque no hay caso aislado ¿Por qué al sistema? Porque es patriarcal", dijo. “Porque la discriminación contra la mujer se presenta como un valor, porque es mejor que lo que pasa en casa se quede en casa”. En esa misma entrevista, Conto declaró que es claro que las dificultades para avanzar en la lucha contra la violencia de género empiezan en la sociedad machista y en un sistema judicial que no tuvo en cuenta a la mujer en su construcción.