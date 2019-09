Exmagistrado Camilo Tarquino niega haber participado en el cartel de la toga

A los juzgados del Edificio Convida, en el centro de Bogotá, llegó el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino e compañía de su abogado, el exfiscal general, Mario Iguarán. Desde hace dos semanas, el expresidente del alto tribunal fue citado por parte de la Fiscalía General para que le fueran imputados cargos por su presunta participación en el escándalo del cartel de la toga, una red de altos funcionarios de esa alta corte y abogados que torcían procesos judiciales de congresistas y gobernadores.



Durante la audiencia, que duró aproximadamente 30 minutos, Tarquino permaneció en silencio y solo habló cuando lo solicitó el juez, por ejemplo, para no aceptar los cargos que le endilgaba el ente investigador. Según la investigación de la Fiscalía General, Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, que se encuentra actualmente en una prisión en Estados Unidos, le fueron exigidos ,por parte de Tarquino, cerca de $20.000 millones para ayudarle en los procesos que se adelantaban en la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su administración en la gobernación de ese departamento del norte del país.

El exmagistrado le habría dicho que conocía al fiscal que llevaba su caso y podía persuadirlo para que le ayudara en el mismo. La Fiscalía General le imputó los delitos de concusión (petición de sobornos) y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública. Durante el proceso en contra del exmagistrado de la Corte Suprema Francisco Ricaurte se supo que Lyons habría contactado a Tarquino a través de Muriel Benito Rebollo, una amiga que tenían en común, en septiembre de 2014. “Con ese propósito Lyons le entregó directamente a Tarquino $30 millones para que este iniciara las gestiones”, según se mencionó durante las audiencias de Ricaurte.

En este proceso se reveló que los miembros del cartel de la toga, el exfiscal Luis Gustavo Moreno y su socio Leonardo Pinilla, habrían intimidado a Lyons, a través de Tarquino, para que les pagara $20.000 millones “con la finalidad de solucionar definitivamente sus problemas". Estos le habrían dicho al exgobernador, también a través de Camilo Tarquino, que tenían un equipo de magistrados dedicados a intervenir en favor de los intereses de los procesados y las actuaciones que se adelantaban en la Corte y la Fiscalía, entre los que estaban los exmagistrados y hoy investigados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.

De vuelta a la audiencia contra Tarquino la Fiscalía mencionó que este, como abogado, se habría asociado de manera ilícita con el exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Leónidas Bustos para exigir estos dineros con el fin de comprar funcionarios en la Fiscalía General y frenar la investigación. Actualmente, el magistado Bustos fue llamado a juicio por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Lyons, como se supo despúes, se radicó en Estados Unidos, en donde le contó a las autoridades de ese país sobre las presiones para dar esos dineros.

El exgobernador, como testigo protegido de la DEA, grabó una conversación con una ficha clave dentro del cartel de la toga. Se trata del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien posteriormente fue capturado en junio de 2017 y se convirtió en el testigo estrella de la Fiscalía para investigar a quienes habrían hecho parte de este entramado de corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Entre las conversaciones que fueron grabadas por la agencia de interligencia estadounidense con ayuda del político cordobés, también fueron escuchadas las que sostuvo con el socio de Moreno, el abogado Leonardo Pinilla.

En uno de esos diálogos revelados por El Espectador, en julio pasado, se escucha cómo Moreno le resume a Lyons cómo van sus procesos penales (cartel del Sida, de síndrome de Down, de la hemofilia, de los convenios de ciencia y tecnología, entre otros) y le da algunos "consejos" para manejar su proceso: desacreditar a los testigos, rodearse mejor, etc. El exfiscal anticorrupción, finalmente, le advierte que Lyons tiene amigos de Néstor Humberto Martínez, el entonces fiscal general, en su contra.

Ante esa noticia, Lyons le preguntá a Moreno: "Pero, ¿quiénes?". "Camilo Tarquino. Camilo se habla con el fiscal, a Camilo ha tocado recibirlo varias veces en el despacho del fiscal. Yo no sé qué problema tuviste con él", responde el exfiscal anticorrupción. En seguida, el exgobernador de Córdoba le responde: "No, Tabo. O sea, una vez hablé yo con ese man (Tarquino) pa’ ver si me ayudaban en mis vainas, me pidieron 20 mil barras ($20.000 millones) por resolverme un problema. Ajá, y yo no tengo pa pagar eso, Tabo. Y la gente se molesta".

Durante la audiencia en contra de Tarquino, La Fiscalía General no solicitó medida de aseguramiento, es decir, que el magistrado estará libre mientras su proceso penal avanza en los estrados. La Fiscalía también anunció que en su momento, por estos hechos se pedirá que se investigue la supuesta participación del exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Leónidas Bustos.

