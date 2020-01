Exministro Botero pide a la Fiscalía ser interrogado por bombardeo en Caquetá

José David Escobar Moreno - @JoseDEM18

El exministro de Defensa, Guillermo Botero, quien renunció a su cargo en noviembre de 2019, luego que se supiera que ocho menores de edad murieron en agosto de ese mismo año tras un bombardeo del Ejército en Caquetá a un campamento de las disidencias de las Farc, fue denunciado ante la Corte Suprema por estos hechos. El Espectador conoció que la defensa de Botero le solicitó al fiscal quinto delegado ante ese alto tribunal que lo escuche en interrogatorio.

Una fuente cercana al proceso le contó a este diario que, al parecer, la denuncia contra el exministro del Gobierno de Iván Duque (que se encuentra en etapa de indagación preliminar) se presentó de manera anónima. Este diario se contactó con la defensa de Botero, el abogado Fabio Humar, pero dijo que, por ahora, no se va a referir al tema.

Botero renunció el pasado 6 de noviembre, convirtiéndose en el segundo ministro del gobierno de Iván Duque en renunciar a su cargo. Venía de dirigir la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y, ni siquiera se había posesionado en el Gobierno, cuando ya generaba resistencia. En julio de 2018, antes de ser nombrado en propiedad, por ejemplo, propuso durante la Cumbre Concordia Américas, regular la protesta social mediante una ley estatutaria.

A esto le siguieron las revelaciones del diario norteamericano The New York Times de que unas directrices dentro del Ejercito podrían significar el regreso de los falsos positivos, ya que pedían aumentar el número de resultados sin especificar la forma. Inicialmente, Botero dijo que las directrices no existían, pero luego el Ministerio anunció que la Fuerza Pública retiraría las órdenes cuestionadas. Y de ahí vino otra avalancha de críticas por sus declaraciones.

La estocada final vino con el debate de control político en el que le enrrostraron el caso del que ahora Botero pide hablar. Se trata del bombardeo por parte del Ejército a hombres de Gentil Duarte que le causó la muerte a 14 disidentes, entre los que había, por lo menos, 8 menores de edad entre los 12 y 17 años. Sobre este episodio, ocurrido el 30 de agosto y en el que, según la Fuerza Pública, murió alias Gildardo Cucho, el ministro aseguró en su momento que el operativo fue ordenado tras un riguroso estudio táctico y jurídico.

No obstante, el personero de Puerto Rico (Caquetá) y una alerta temprana de la Defensoría, de enero de este año, ya habían alertado al Gobierno de que las disidencias de las Farc estaban reclutando menores en esta zona. Por su parte, el ministro de Defensa encargado, el general Luis Fernando Navarro, dijo ante medios de comunicación que era “muy difícil” conocer con tanto grado de detalle quiénes estaban en ese campamento de la disidencia y que las Fuerzas Militares han desvinculado a 230 menores de los grupos armados en 2019.