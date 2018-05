Exsenador David Char espera que la Corte Suprema remita su proceso a la JEP

Redacción Judicial

El exsenador David Char Navas, procesado en la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con grupos paramilitares, sigue a la espera que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le resuelva si acepta o no su petición de acogerse a esa justicia especial. Después de anunciar que dirá toda la verdad sobre la relación entre los empresarios y el conflicto colombiano, Char envió a la JEP, para su aprobación, la solicitud del acta de compromiso para agentes del Estado diferentes a miembros de la Fuerza Pública.

En el acta conocida por El Espectador, Char manifiesta su compromiso de contribuir a la verdad, a la no repetición y a la reparación inmaterial de las víctimas; así como a atender los requerimientos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición y no incurrir en actuaciones que le puedan significar la pérdida de los beneficios de la JEP.

Ahora, la defensa de Char Navas espera que la Corte Suprema remita su proceso a la JEP, tal y como hizo ayer con el caso del también excongresista Juan José Chaux, que se convirtió en el primer caso por parapolítica que pasa a esta justicia especial. La petición de Char Navas de someterse a la JEP está en manos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas desde el pasado 11 de abril, sala ante la cual se comprometió también a reparar a las víctimas con la entrega de predios para que sean utilizados en proyectos productivos.

Char Navas fue representante a la Cámara en 2002 por el Partido Liberal y luego se lanzó al Senado por Cambio Radical para el período 2006 a 2010. Y es procesado por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas, incluyendo la supuesta entrega de municiones al comandante de ese grupo Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio.

El exsenador también propuso a la JEP que sea inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos como garantía de no repetición. Y en entrevista con El Espectador dijo estar “comprometido con que se conozca hasta dónde llegaron las relaciones del empresariado en el conflicto”. Char Navas además acudió ante el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unidas para que su caso sí pase a la justicia transicional y solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares y que se inste al estado colombiano para que se acelere la implementación de la doble instancia para aforados en la Corte Suprema.

