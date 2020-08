Avanza el proceso para que salga de Estados Unidos el exjefe paramilitar, aunque su destino no es del todo claro. Ya Colombia lo ha pedido en extradición cuatro veces, pero comunicaciones que reposan en expedientes judiciales demuestran que el trámite para llevarlo a Italia está avanzado.

El enredo por el futuro judicial de Salvatore Mancuso no para. Este lunes, ante un juez federal en Washington, los abogados estadounidenses del exjefe paramilitar sustentaron las razones por las que, supuestamente, Mancuso debería ser llevado a Italia y no a Colombia. En medio de esa diligencia, una fiscal de Estados Unidos dijo que todo está listo para que Mancuso viaje el 4 de septiembre. La funcionaria no dijo a dónde será llevado el excomandante del Bloque Catatumbo, pero este diario conoció correos en los que se cuenta que la documentación italiana está lista. Sus abogados aseguran que en nuestro país quieren silenciarlo.

Desde el pasado 18 de agosto el abogado Héctor Mora radicó en representación de Mancuso una moción de emergencia en la que asegura que el exjefe paramilitar está siendo retenido en Estados Unidos de manera ilegal. Y es que, aunque iba a ser trasladado a Colombia cuando cumpliera su condena por narcotráfico en Norteamérica, a Mancuso se le cruzó la pandemia del COVID-19 y todo el proceso para su extradición se ha convertido, desde entonces en un novelón judicial. Finalmente, luego de que se cancelaran unas órdenes de captura con las que Colombia pidió su extradición, se emitieron otras y hoy el exjefe paramilitar tiene tres circulares rojas de Interpol.

Mancuso es ciudadano italiano, pues su padre era un inmigrante europeo que se asentó en Córdoba. La defensa de Mancuso, entonces, ha aprovechado esta segunda nacionalidad para insistir en que el exjefe paramilitar corre graves riesgos de volver a Colombia y que, entonces, se le debería trasladar a Italia. Sus abogados allegaron a la corte de Washington que tendrá la última palabra, un cruce de correos que han tenido con oficiales de la agencia migratoria de Estados Unidos (ICE), en los que cuentan que el consulado italiano en Miami ya confirmó que los documentos para el viaje de Mancuso al país europeo están listos y fueron enviados por canales oficiales.

En el correo más reciente, del pasado 14 de agosto, el abogado Héctor Mora escribió: “Es imposible evitar encender las alarmas sobre la frenética campaña que poderosos actores colombianos han lanzado para obligar a los tribunales colombianos, cualquier tribunal dispuesto a prestar su autoridad, a emitir una orden de arresto contra Mancuso. En los últimos días, la presión y la inherencia ilegales y flagrantes de esos poderosos actores (implicados en las investigaciones desencadenadas por el testimonio de Mancuso) en los procedimientos judiciales es asombrosa. Cayendo ante esa presión, altos oficiales (no jueces) no han ocultado la determinación de llevar a Mancuso de vuelta a Colombia, en un esfuerzo desesperado por silenciarlo”.

Ese mismo 14 de agosto el consulado italiano envió a la oficina de ICE en Georgia los documentos, según otro correo. Días antes, el 7 agosto, una oficial de la agencia migratoria le había respondido vía correo al abogado de Mancuso que ya tenía listos los datos del itinerario de para el viaje de Mancuso y que se los enviaría a ese consulado. En la misiva, sin embargo, la funcionaria omitió cualquier detalle del traslado “por razones de seguridad”. Ahora, casi dos semanas después, se conoce que ya hay fecha para la salida de Mancuso de Estados Unidos y, aunque, no se tiene del todo confirmado cuál será su destino, las referencias al consulado italiano son más que un indicio.

Mientras tanto, Colombia ya radicó la cuarta solicitud formal de extradición, buscando que Mancuso sea traído aquí. El propio presidente Iván Duque expresó que Mancuso “tiene graves deudas pendientes con la justicia colombiana”, y anunció que, si piensa ser deportado a Italia, acudirá a “los principios de jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad”. Y, aunque en Italia Mancuso también tiene deudas con la justicia por sus negocios con el difunto Giorgio Sale, serían más fáciles de saldar que el futuro que le espera en suelo colombiano, donde tendrá que rendir cuentas ante fiscales y jueces, lo que no emociona mucho a los poderosos que han sido salpicados por sus declaraciones.