En horas de la mañana, los hermanos Rafael Enrique y Enrique Rafael Noguera fueron extraditados por narcotráfico a Estados Unidos. Ambos son primos lejanos de Ana Catalina Noguera, quien ayer renunció al cargo de directora del grupo contra las finanzas criminales de la Fiscalía.

Un avión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que esta mañana del 12 de noviembre partió rumbo a Los Ángeles, cumplió con una misión que autoridades norteamericanas solicitaron desde mayo de 2019: extraditar por narcotráfico a los hermanos Rafael Enrique y Enrique Rafael Noguera. Desde inicios del presente año la Corte Suprema de Justicia dio luz verde al tramite contra ambos, quienes, a su vez, son primos lejanos de la exdirectora del grupo contra las finanzas criminales de la Fiscalía.

Los hermanos Noguera estaban recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá, tras ser capturados en septiembre de 2019. Luego de someterse un proceso de extradición simplificada, al que no se opusieron, se presentarán ante la Corte de California de manera virtual. Sin embargo, estarán aislados por 14 días en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles, pues el mes pasado dieron positivo para Covid-19.

El indictment (escrito de acusación) proferido en mayo de 2019, por la Corte de California, vincula a los hermanos Noguera por dos cargos. El primero, podría equipararse en la justicia colombiana con el concierto para delinquir, pues los hermanos Noguera habrían trabajado en conjunto para llevar droga a los Estados Unidos. Y el segundo, porque el 5 de noviembre de 2017, desde México y Colombia, “intentaron distribuir aproximadamente 515 kilogramos, de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína”, como se expuso en el documento conocido por El Espectador.

De acuerdo con información de autoridades estadounidenses, la supuesta organización de los hermanos Noguera estaba integrada por coordinadores, funcionarios gubernamentales corruptos, operadores de escondites de drogas y un patrocinador mexicano, quien proporcionaba aviones y pilotos para cometer el delito. “Rafael Noguera, junto con su hermano (…), administraban un rancho cerca de la pista aérea clandestina en Colombia donde se almacenaba oculta la cocaína”, dicen los documentos.

En enero del presente año, la Corte Suprema de Justicia solicitó información a las autoridades colombianas, sin embargo, la unidad Delegada para las Finanzas Criminales -despacho liderado por Ana Catalina Noguera- , la unidad contra la Criminalidad Organizada y la encargada para la Seguridad Ciudadana dijeron que no tenían registros de investigaciones en marcha contra los hermanos hoy extraditados. La alta corte avaló la extradición de Enrique Rafael Noguera, alias Farrique, el pasado 26 de febrero y avaló una posible clausula de extinción de derecho de dominio contra sus bienes.

Tras la detención de sus primos lejanos, Ana Catalina Noguera solicitó a la Policía Judicial de Extinción de Dominio, en septiembre de 2019, iniciar las labores para identificar los bienes de los hermanos Noguera. La exfiscal contra las finanzas criminales indicó que no tenía impedimento alguno para realizar el proceso: “Los impedimentos obran en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ninguno de los cuales ostentan los dos hermanos capturados, que no quiere decir que no los conozca y los haya tratado”, señaló.

Mientras el proceso de sus primos lejanos avanzaba, ayer 11 de noviembre se conoció que Ana Catalina Noguera renunció a su cargo como directora del grupo contra las finanzas criminales de la Fiscalía. Sin embargo, la funcionaria seguirá vinculada al ente investigador, pues ahora será delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. Por su parte, Luz Ángela Bahamon, quien era directora de Lavado de Activos, tomará el puesto que dejó Noguera.