Falso fiscal y abogada de Pedro Aguilar no aceptaron cargos

Redacción Judicial

José Edilberto Parada, el hombre que se hizo pasar como fiscal 70 especializado, y Diana Milena Zárate, abogada de Pedro Antonio Aguilar Rodríguez, negaron haber ayudado al líder camionero a recobrar su libertad. Así se lo manifestaron, este sábado, a la juez 70 de garantías de Bogotá luego de que la Fiscalía les imputara los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y simulación de investidura o cargo. (Lea: Recapturan al líder camionero Pedro Aguilar)

Según las investigaciones de la Fiscalía, en una audiencia realizada el pasado 21 de marzo, en el complejo judicial Paloquemao, en Bogotá, el fiscal de la investigación contra el vocero de los camioneros fue suplantado por Parada. En esa ocasión, Diana Milena Zárate solicitó una audiencia ante la jueza 77 de garantías, Miryam Alcira Martínez López, la libertad para su defendido.

La jueza Martínez López le pidió al falso fiscal su opinión para poner en libertad a Aguilar y este, en la audiencia, no opuso objeción alguna. Con notable nerviosismo, y mientras tocada un bolígrafo en sus dos manos, dijo: “su señoría, la Fiscalía no se opone, por tanto que no hay maniobras dilatorias de parte de la defensa”. (Lea también: Capturan al falso fiscal que habría ayudado a Pedro Aguilar a fugarse)

Pedro Antonio Aguilar Rodríguez es investigado porque, presuntamente, obtuvo sumas de dinero al timar al Estado con la conversión en chatarra de vehículos de carga pesada que no fueron destruidos. El vocero de los camioneros es investigado por los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir. En julio de 2016 el líder de los camioneros fue acusado por, Andrés Villegas, un antiguo socio suyo de encabezar el llamado cartel de la chatarrización.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se refirió a este caso a la salida de un evento ayer en la Corte Constitucional. "En menos de 48 horas hemos descubierto todo ese plan criminal. A todos los que participaron en este acto inaceptable les caerá todo el peso de la ley. Esa es una instrucción del fiscal general", señaló el funcionario, quien además aseguró que no era la primera vez que el falso fiscal se presentaba a una audiencia. (En contexto:¿Quién es Pedro Aguilar, el líder camionero que acaba de ser recapturado?)

Previo a las audiencias contra José Edilberto Parada y Diana Milena Zárate, el juez 45 de garantías legalizó la captura del líder camionero y lo envió a la cárcel La Modelo, en la capital del país.