Familiares de alta funcionaria de la Fiscalía, pedidos en extradición por narcotráfico

Desde comienzos de 2020, la Corte Suprema de Justicia dio el visto bueno para enviar a Estados Unidos a Enrique Rafael Noguera Ramírez y Rafael Enrique Noguera Abello, que son primos lejanos de la actual directora del grupo contra las finanzas criminales de la Fiscalía.

El 30 de mayo de 2019, la Corte del Distrito Central de California dictó la acusación formal 19CR00328-GW por narcotráfico en contra de Enrique Rafael Noguera Ramírez y Rafael Enrique Noguera Abello, reconocidos por el empresariado en el Magdalena. Aunque su detención en septiembre de 2019 causó revuelo en Santa Marta y ambos tienen ya el aval de la Corte Suprema para ser enviados a Estados Unidos para ser juzgados, solo hasta ahora se supo que ambos son primos lejanos de Ana Catalina Noguera, directora de la unidad para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación.

Así lo confirmó la propia fiscal ante las preguntas de la prensa, quien dijo que no tiene impedimento alguno alrededor de este caso. “Los impedimentos obran en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ninguno de los cuales ostentan los dos hermanos capturados, que no quiere decir que no los conozca y los haya tratado”, señaló. Noguera Ramírez, conocido como Kike, y Noguera Abello, conocido como Farrique o Farra, fueron solicitados por Estados Unidos por hacer parte de una organización dedicada a enviar cocaína a Estados Unidos.

El indictment (acusación) en su contra tiene dos cargos: uno equiparable al concierto para delinquir por haber trabajado en conjunto con otras personas con dicho fin “desde una fecha desconocida y de manera continua hasta el 30 de mayo de 2020”. Y otro porque el 5 de noviembre de 2017, desde Colombia y México, “intentaron distribuir por lo menos cinco kilogramos, a saber, aproximadamente 515 kilogramos, de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos”.

Según documentos enviados por Estados Unidos, esta organización de narcotráfico “está integrada por coordinadores, funcionarios gubernamentales corruptos, operadores de escondites de drogas y un patrocinador mexicano de la operación, quien proporcionó los aviones y pilotos (…)R. Noguera, junto con su hermano (…), administraban un rancho cerca de la pista aérea clandestina en Colombia donde se almacenaba oculta la cocaína”.

En desarrollo