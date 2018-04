Familias de periodistas secuestrados piden acciones del Gobierno colombiano

Redacción Judicial con información de EFE

Los familiares de los tres ecuatorianos secuestrados el mes pasado mientras desarrollaban actividades periodísticas para el diario El Comercio pidieron, este martes, a la Cancillería de su país que involucre en la búsqueda de soluciones a Colombia, donde presuntamente fueron trasladados. (Le podría interesar: Familiares revelan identidad de periodistas ecuatorianos secuestrados)

En una carta entregada a la canciller María Fernanda Espinosa, Carolina Rivas, hija del fotógrafo secuestrado Paúl Rivas, afirmó que "lo único que queremos solicitar es que la Cancillería también involucre al Gobierno de Colombia para que puedan rescatar a Paúl, Efraín y Javier y regresen con vida a casa".

El periodista Javier Ortega, de 36 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45; y el conductor Efraín Segarra, de 60, fueron secuestrados a finales de marzo en la zona de Mataje, en Esmeraldas, donde buscaban información para el diario El Comercio sobre las consecuencias de los ataques registrados en la zona desde enero. (Lea también: Periodistas secuestrados: difusión de prueba de supervivencia indigna a Ecuador)

Rivas acudió al ministerio acompañada por una activista del colectivo de periodistas "Nos faltan 3", conformado a raíz del secuestro en la frontera con Colombia. Angela Meléndez, miembro de ese colectivo, comentó que iban a presentar la petición para solicitar más información a la titular de la diplomacia ecuatoriana, que las recibió por espacio de unos veinte minutos.

Meléndez adelantó antes de entrar a Cancillería que iban a solicitar a María Fernanda Espinosa que el Ministerio de Exteriores pida acciones al Gobierno colombiano. Comentó que conocen que ha habido un intercambio de notas diplomáticas y que hay una comunicación, "pero no sabemos a qué nivel se está logrando esto porque no vemos los resultados". (Le sugerimos: Periodistas ecuatorianos secuestrados no estarían en Colombia: ministro de Defensa)

Periodista de profesión, Angela Meléndez recordó que tras un diálogo ayer de la prensa internacional acreditada en Quito con ministros del sector de seguridad y la canciller, se evidenció "que la corresponsabilidad de Colombia todavía sigue siendo un vacío muy grande en este caso".

En un vídeo difundido hace una semana, los secuestrados aseguran que sus vidas están en las manos del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y que sus captores piden "el intercambio" de tres de sus compañeros detenidos en Ecuador. (Lea: 70 organizaciones y reporteros reclaman a Colombia y Ecuador por secuestro de periodistas)

En otro fragmento de la grabación, Ortega manifiesta que los secuestradores forman parte del Grupo Armado residual Oliver Sinisterra, al mando de Walter Patricio Artízala Vernaza, alias Guacho, y que antes era parte de la columna Daniel Aldana de las extinta Farc. Meléndez señaló que ayer las autoridades ecuatorianas reafirmaron que alias Guacho es "colombiano, no ecuatoriano".

Con todos esos datos, indicó, "nos preocupa que no existe ya una respuesta más clara desde el Ecuador y por lo que exigimos que exista más presión para que Colombia también dé respuestas", recalcó la periodista. Aseguró que son conscientes de que el tema diplomático es "sensible", pero insistió en la necesidad de información sobre las acciones que se llevan a cabo. "No vamos a dejar que esto quede en el olvido y menos por las autoridades diplomáticas", manifestó al indicar que preparan un manifiesto para presentarlo en la Embajada de Colombia, en Quito, a fin de conocer cuál es la postura de Bogotá en el caso.