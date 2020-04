Fernando Sanclemente renunció a su cargo como embajador en Uruguay

- Redacción Internacional

El embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, comunicó que le ha presentado su renuncia al presidente Iván Duque tras las declaraciones concedidas por el fiscal general Francisco Barbosa, quien anunció el fin de semana en una entrevista que todo está listo para vincularlo en la investigación por el laboratorio para el procesamiento de cocaína encontrado en una finca de su propiedad en la primera mitad de febrero.

“Ante las recientes declaraciones dadas por el señor fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado se hace necesario marginarme de su administración y empeñarme a fondo en la defensa cerrada de nuestro buen nombre, defensa con la cual tengo la absoluta certeza, quedará demostrada mi inocencia, transparencia y honorabilidad”, dijo Sanclemente en la carta en la que también aprovechó para expresar su gratitud hacia el gobierno. “Para el señor presidente de la República solo mi reconocimiento perenne, el de mi señora y toda mi familia, por su incondicional voto de confianza, del cual no sería dable jamás abusar”, concluyó.

Sanclemente deberá explicar por qué no se percató de las operaciones ilícitas en su propiedad. Su defensa ha declarado que está desconcertado por los señalamientos que le hizo el fiscal Barbosa, y añadió que la Fiscalía no tiene pruebas en su contra y que el embajador no ejercía dominio sobre el predio en donde estaba funcionado el laboratorio.

El fiscal general Francisco Barbosa aseguró a El Tiempo que ya ordenó la asignación del caso a un fiscal ante la Corte Suprema. Además, dio detalles sobre la operación que llevó a la incautación de siete toneladas de insumos químicos y 10 kilos de cocaína. Según los investigadores del caso, el lugar estaba oculto entre varios árboles y, para su hallazgo, fue clave la ayuda de autoridades estadounidenses en cabeza del Homeland Security Investigations (HSI) y el el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés). Sus investigaciones y operaciones en el país les permitieron identificar a una banda de narcotráfico localizada entre Cundinamarca y Boyacá.

El pasado 26 de febrero se supo que el embajador Sanclemente pidió una licencia para preparar su defensa frente a este episodio. En ese momento se supo que aunque el predio donde se encontró el laboratorio tiene participación 50-50 entre la familia Sanclemente y los Spiwak, dueños de la cadena hotelera Dann, ninguno de los dos manifestó tener relación con dicho laboratorio con capacidad para procesar una tonelada mensual de cocaína.

“La familia Sanclemente y la Organización DANN se sienten sorprendidos y víctimas de los eventuales hallazgos, y en consecuencia prestarán como corresponde todo el apoyo que demanden las autoridades para esclarecer esta penosa situación”, señaló Sanclemente en un comunicado, expresando, además, que su hermano, antes de posesionarse como embajador, se desempeña como el representante legal de la finca.