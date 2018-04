Fiscal dice que investigación sobre amenazas contra Matador es una prioridad

Redacción Judicial

Para el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, la investigación por las supuestas amenazas que ha recibido en los últimos días Julio César González, o Matador, como también es conocido, son una prioridad para la Fiscalía General. “Nosotros tenemos que improbar y rechazar, de manera categórica, estas expresiones de amenaza (…) a la expresión periodística y a la manifestación de la caricatura”, dijo el fiscal este miércoles.

Las amenazas recibidas motivaron a que Matador emitiera, el pasado martes, en su cuenta personal de Twitter, un mensaje en donde manifestaba que no volvía a publicar contenidos en sus redes sociales “ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del Centro Democrático”. “Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada...tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazote”, agregó el tweet.

Ante esta situación, el procurador general Fernando Carrillo le envió una carta al director de la Unida Nacional de Protección (UPN), Diego Fernando Mora, solicitando medidas de protección urgentes para proteger la vida de González y la de su familia “con el propósito de evitar que las amenazas como las que él refiere lleguen a materializarse y tengamos que lamentar un hecho más en contra del ejercicio libre de la prensa en nuestro país”.

Este miércoles habló el ciudadano que amenazó al caricaturista. Se trata del uribista Ariel Ortega Martínez, quien, en su cuenta personal de Twitter, se refirió al caricaturista como un “canalla” y dijo que Carlos Castaño, precursor del paramilitarismo en el país, hace falta para callar a Matador. En entrevista con la FM, dijo que cometió un error y expresó su deseo que disculparse con Julio César González.

“Estoy arrepentido, quiero pedirle perdón, no era mi intención, lo que dije lo hice de una manera sin pensarlo. Quiero un encuentro Ariel – Julio César para poder subsanar esto y pedirle, de manera personal, que me perdone. Estoy dispuesto a asistir donde sea”, dijo Ortega Martínez quien, además, explicó que en su tweet no se refirió al paramilitar Carlos Castaño, sino “un profesor que era de apellido Castaño”.

Por su parte, el partido Centro Democrático repudió el mensaje que Ortega Martínez publicó sobre el caricaturista y lo expuslsó de su militancia. Además, reiteró que “rechaza la violencia en cualquiera de sus expresiones, y así como sus líderes enfrentan las permanentes infamias con argumentos, solicita a sus militantes utilizar esta misma vía para el debate”. (Le sugerimos: Tras amenazas a ‘Matador’, Uribe pide extender rechazo a amenazas contra políticos)