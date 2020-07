Barbosa confirmó que estuvo en la isla con su hija y una amiga cercana de ella, ambas menores de edad. Dijo que él cubrió los gastos del viaje y que está dispuesto a responder ante la Comisión de Acusación.

El fiscal Francisco Barbosa se refirió “por primera y última vez”, según sus palabras, al revuelo que ha causado un viaje que hizo junto al contralor Carlos Felipe Córdoba y otras personas a la isla de San Andrés. Según informaron Noticias Uno, Blu Radio y W Radio, aunque la Fiscalía había presentado el viaje como una comisión laboral, el desplazamiento se habría tornado en paseo, al punto de que llegaron al archipiélago en plena pandemia la hija del fiscal y una amiga cercana, ambas menores de edad. Barbosa confirmó la presencia de las dos y dijo estar dispuesto a responder ante la Comisión de Acusación.

La rueda de prensa de este viernes en la que el fiscal se refirió públicamente al tema inició presentando resultados de la investigación central que, según Barbosa, motivó su viaje a la isla: la investigación que cursa en contra del gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, a quien acaban de llamar a imputación de cargos. Al tomar la palabra, Barbosa dijo: “Esa comisión fue una comisión oficial, en la cual viajó de la Fiscalía la directora ejecutiva (Marcela Yepes, esposa del contralor Córdoba), la directora de seguridad ciudadana (Carmen Torres), con las comisiones correspondientes”. Además, habló de algunas reuniones que sostuvieron con autoridades de la isla.

Confirmó que su esposa, Walfa Téllez, también viajó a la isla, pero en desarrollo de sus funciones, pues es contralora delegada para asuntos ambientales. Asimismo, se refirió a la presencia de su hija en el viaje: “Esta actividad, como ustedes se han dado cuenta, me ha generado trabajo 24 horas. Yo tengo una hija adolescente y quiero que se pongan la mano en el corazón de una persona que, además de ser fiscal es padre de familia. Y en ese sentido, decir: siempre que yo tenga la oportunidad de viajar con mi familia lo haré. No existe prohibición legal ni constitucional alguna”. Y agregó: “una vez que mi hija me comunicó que quería viajar conmigo, yo solicité los permisos pertinentes”.

Según Noticias Uno, Barbosa, Córdoba y sus comisiones se alojaron en el hotel On Vacation, de propiedad de Carlos Londoño, un empresario cercano al uribismo. Aunque el fiscal no se refirió a esta minucia, sí dijo: “También se ha hablado de quién sufragó los gastos: yo los sufragué, normal”. Sin embargo, aseguró que su hija nunca salió de la habitación del hotel, que respetaron los protocolos de bioseguridad y que una foto que ha circulado en la que supuestamente se les ve en las calles de San Andrés, no corresponde a él, ni a su familia, ni a funcionarios de la Fiscalía, sino a miembros de la Contraloría.

Una de las discusiones centrales en torno al viaje del fiscal a San Andrés era que, supuestamente, habría utilizado recursos públicos para hacer turismo, pues viajó en el avión de la Fiscalía, como él mismo aceptó. Ese es el reproche que le hacen en una denuncia interpuesta en la Comisión de Acusación del Congreso que pide investigarlo por este escándalo. Sin embargo, Barbosa insistió en que él cubrió los gastos: “Y eso, en la debida investigación, cuando se me llame por parte de la Comisión de Acusación en la denuncia que se presentó el día de ayer, pues presentaré la información. Les digo lo siguiente: yo soy el más respetuoso de las decisiones judiciales y de mi juez natural. Entonces, ante esto, acudiré cuando me llamen para explicar todos los temas que tengan que ver con esta comisión”.

Aunque poco se había escuchado de la investigación penal contra el gobernador Hawkins, el proceso tomó vuelo esta semana, a la par que crecía el escándalo por el supuesto paseo del fiscal Barbosa. El lío tiene que ver con un contrato de publicidad informativa para combatir el COVID-19 en el que el contratista, al parecer, cobró $86 millones por encima de lo que se había pactado y la Gobernación, sin chistar, habría pagado esa suma. La semana pasada no se había mencionado nada de este proceso, pero el martes, tras la visita a San Andrés, la Fiscalía llamó a interrogatorio a Hawkins y ahora, este viernes, anunció que le imputará cargos.