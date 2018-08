Fiscalía abre investigación por muerte de periodista Mauricio Orjuela

A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía anunció la apertura de investigación de oficio por la muerte del periodista Mauricio Orjuela, el pasado 17 de agosto, al parecer, por negligencia médica de su EPS Medimás al tratarle una peritonitis que venía padeciendo desde una cirugía de apéndice que se le practicó en el mes de julio.

#ATENCIÓN #Fiscalía abrió investigación de oficio para esclarecer los hechos que rodearon la muerte del periodista Mauricio Orjuela. Se busca establecer si hubo presunta negligencia médica. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 19 de agosto de 2018

En diálogo con El Espectador, la madre del comunicador, Stella Bernal, narró lo sucedido con el caso de hijo y pidió que se hagan las investigaciones necesarias para esclarecer lo sucedido.

“Mi hijo tenía peritonitis desde el principio. Le tomaron exámenes y nadie le descubrió eso, o no me lo quisieron decir. Hasta esta última operación me dijeron que tenía peritonitis que le comprometió los riñones y los pulmones”, aseguró Stella Bernal, mamá de Mauricio.

Todo inició con dolores de estómago leves que se fueron incrementando el pasado mes de julio. Ante esto, y como buen investigador que era Mauricio, decidió indagar a través de internet a que podían asociarse estos síntomas y encontró que se trataba de una apendicitis. “Cuando le empezaron los síntomas, no lo operaron de inmediato, solo le dieron calmantes para el dolor y le dijeron que tenía que esperar porque necesitaban otros medicamentos para hacerle unos exámenes. Hasta el tercer día le dijeron que lo iban a operar”, afirmó la mamá del periodista.

Tal cirugía se llevó a cabo el pasado 12 de julio en el Hospital de Engativá en donde estuvo hospitalizado hasta el día 23 de julio cuando le dieron salida. No obstante, según relata su mamá, Mauricio no se veía bien de salud, no podía comer bien y tenía bastante inflamación intestinal.

Con su salud bastante deteriorada, y tras varios días de incapacidad el periodista fue llevado a la Clínica General de la 100 en donde estuvo hospitalizado los días 7, 8 y 9 de agosto hasta que el médico tratante determinó que las hemorragias, los vómitos y la notable inflamación intestinal de Mauricio solo era producto de la apendicectomía practicada en julio.

Pero las cosas se empeoraron, por lo que fue necesario regresar al servicio de urgencias de la Clínica General de la 100. “El 13 cuando llegamos a la clínica de urgencias ya estaba muy mal. Lo hospitalizaron y hasta el 15 de agosto le practicaron la segunda cirugía. Lo ingresaron a la UCI con el fin de operarlo nuevamente el viernes (17 de agosto). Sin embargo, en la intervención presentó múltiples paros cardiacos hasta que falleció”, afirmó su madre.

La Procuraduría y la Superintendencia de salud también anunciaron indagaciones en el caso para establecer lo ocurrido con el periodista Mauricio Orjuela e imponer las sanciones respectivas a la EPS Medimás de llegarse a encontrar alguna negligencia por parte de la entidad.