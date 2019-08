Los detalles de la acusación de Didier Luna, exdirector de la Selección Femenina Sub-17

El panorama judicial para el exdirector de la Selección Colombia Femenina Sub-17, Didier Luna, es un solo: tendrá que defenderse en los estrados judiciales de una grave acusación que la Fiscalía General oficializó este martes en su contra por el delito de acoso sexual agravado. Y es que, según el ente investigador, Luna, aprovechándose de su rol, habría realizado actos de hostigamiento en contra de la entonces fisioterapeuta del equipo, Carolina Rozo.

La Fiscalía había señalado en un principio que Luna era investigado por el delito de acoso sexual y este martes varió la calificación y señaló que hay suficientes elementos para llevarlo a juicio por acoso sexual agravado lo que, en la práctica, de ser hallado responsable, implicaría una condena mayor. Este caso se remonta a un periodo de tiempo entre diciembre de 2017 y finales de marzo de 2018.

"El imputado (Luna), prevalido de la jerarquía, la relación de autoridad, poder, posición laboral, social y económica, que ostentaba como director técnico de dicha selección femenina, ejecutaba toda serie de actos de acoso, hostigamiento, asedio físico y verbal contra la fisioterapeuta Carolina Rozo Vela con fines sexuales no consentidos, aprovechando la confianza depositada por la víctima debido a esa relación laboral", señaló la fiscal del caso.

Según la Fiscalía, esta actuación habría quedado registrada en cinco etapas. La primera, cuando estaban el equipo estaba concentrado en un hotel en diciembre de 2017. En esa ocasión, Luna trató a Rozo de manera más cercana, con galanteos, coqueteos. "Cumplidos en el oído, contacto físico abrazándola con intensidad y fuerza hasta que llega al restaurante del hotel, le toma el rostro, le toma el suyo y le intenta dar un beso en la boca". Rozo lo rechazó.

"Una segunda etapa del acoso sexual se indica mediante asedio en escenario informático por mensajes vía WhatsApp hacia diciembre de 2017 y enero de 2018", dijo la fiscal. Según la narración del ente investigador, Luna le decía a Rozo cosas como "estás muy linda" y la trababa de "preciosa" o "muñeca linda". Luego, ante las respuestas lacónicas de Rozo, Luna le preguntó si le molestaba que le escribiera, ante lo cual fue ignorado por Rozo quien "trata(ba) de sobrellevar las cosas aspirando a que cese el acoso"..

En tercer lugar, según la Fiscalía, ocurrió durante una concentración de la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en enero de 2018. Luna -insistió el ente investigador-habría continuado varios días los asedios e insinuaciones e incluso le habría advertido a la fisioterapeuta que "no se descuidara en cuanto la iba a besar. Para esa misma época, ante la falta de respuesta por parte de la víctima, finalmente le expresa que quiere que sean 'amigos muy especiales ya que él la puede llevar muy lejos en el fútbol'", leyó la fiscal.

Según el escrito de acusación, Luna hizo esta manifestación al mismo tiempo que le tocaba con insistencia el escudo de la Federación en la camisa de Rozo que estaba ubicado sobre el seno izquierdo. "Le manifiesta que quisiera tener un hijo con ella y fue allí cuando rebosó la paciencia de la víctima, exigiéndole que la respetara", agregó la fiscal.

Según la Fiscalía, Luna respondió a Rozo diciéndole que él la hubiera podido llevar muy lejos, pero que ahora le tocaba asumir las consecuencias. Para la entidad, la cuarta etapa del acoso fue laboral, como una retaliación. "El escenario fue el Hotel Factory Inn, escenarios reiterados que se ubican entre el 11 de febrero y marzo de 2018, empezando a gritarla, insultarla, a anular su participación en las reuniones, a retirarla del campo y a sobrecargarla laboralmente"

La Fiscalía señaló como quinta etapa del acoso varios hechos sucedidos durante la Copa Suramericana de San Juan, Argentina, en marzo de 2018, en donde también habría sobrecargado a Rozo de trabajo y habría buscado anular su participación en el campo. La Fiscalía precisó que si bien la fisioterapeuta trabaja ad honorem (sin paga) estaba subordinada al director técnico del equipo, al que finalmente renunció.

Por estas denuncias Luna se ha declarado inocente. Por orden de un juez, el exdirector técnico de esta categoría de la Selección Colombia tiene prohibido acercarse o tener cualquier tipo de contacto con las jugadoras y con la fisioterapeuta y tampoco puede salir del país. Luna señaló ante medios de comunicación que siempre ha sido una persona expresiva con las personas que trabaja. “Hay momentos que son efusivos donde hay abrazos, donde hay un beso, pero es una manifestación de cariño. Es una manifestación de motivación a que la gente haga las cosas lo mejor posible”, dijo en su momento.

“Siempre he estado vinculado con mujeres. He manejado selecciones femeninas desde infantiles hasta mayores. Siempre he sido transparente, nunca he tenido una queja (…) como lo pueden atestiguar presidentes de ligas y los directivos que viajaron conmigo en la Selección Colombia al Suramericano y al Mundial Femenino celebrado el año pasado”, señaló Luna en su momento.

Tras la acusación, Rozo dijo estar conforme con la narración de la Fiscalía y señaló que no está de acuerdo con que Luna permanezca en libertad. "El acoso me hizo mucho daño físico y mental, por eso decidí hacer esta denuncia, por eso sigo levantando mi voz", dijo.