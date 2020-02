Fiscalía allana oficinas de Avianca Holdings

Redacción Judicial

La Fiscalía General realiza a esta hora un allanamiento a las instalaciones de Avianca Holdings en el marco de una investigación que inició de oficio por el presunto delito de soborno trasnacional. El caso tiene que ver con posibles irregularidades en la entrega de tiquetes a funcionarios públicos en Centroamérica en 2017. Según el ente investigador, el caso inició con fundamento en información dada por la Superintendencia de Sociedades que daría cuenta de la existencia de equipos de cómputo que contendrían información detallada sobre este asunto.

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegó en la mañana de este miércoles a hacer una inspección en las oficinas de Avianca Holdings pero funcionarios de Avianca no quisieron entregar computadores y teras de información. Como no se pudo realizar la diligencia, la Fiscalía solicitó ante un juez una orden de allanamiento. Fuentes de la aerolínea le dijeron a este diario que no retuvieron información, sino que los funcionarios de la Fiscalía solicitaron gran cantidad de información que era "difícil dar de inmediato".

En 2017, Avianca inició una investigación interna sobre las supuestas irregularidades en la entrega de tiquetes. Para estas pesquisas contrató a Bearkley Research Group, BRG. En este episodio aparecen comunicaciones entre directivos de Avianca y la firma consultora, entre ellos, Frank Holder, director para Latinoamérica y el Caribe de BRG y Laude José Fernández, jefe de esa compañía en Colombia. Como se sabe, sobre este último, la Fiscalía está a punto de llamarlo a juicio por ser una piedra angular de una presunta red de interceptación de comunicaciones a los miembros del sindicato de pilotos Acdac, entre otras personas.



Fuentes cercanas a la aerolinea señalan que en ese momento, 2017, Si, fue contratada la firma de abogados Skadden Arp en Nueva York, para adelantar la investigacion. Posteriormente, se hizo reporte a las autoridades en Estados Unidos por ser un caso en Centro América. La Superintendencia de Sociedades, señaló la Fiscalía, fue quien alertó de la situación en Colombia al propio ente investigador.

El nuevo de poder en Avianca

En 2019 el poder político en Avianca sufrió grandes cambios. Germán Efomovich, el principal socio de la aerolínea perdió el derecho político de sus acciones debido a que incumplió las condiciones de un préstamo de US$475 millones que adquirió con United Airlines, por lo que desde mayo esta reclamó el derecho sobre el 51 % de las acciones de Avianca que tenía Efromovich, y nombró a Kingsland (dueño del 22 %% de avianca) como el representante de sus intereses.

De hecho, el 25 de mayo de 2018 Roberto Kriete, el presidente de Kingsland, fue nombrado como presidente de la junta directiva de Avianca. Y en junio de 2019 fue nombrado presidente Anko Van Der Werff como el nuevo presidente de Avianca.